Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. Иллюстрация: novostipmr.com
Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев призвал активизировать работу по обеспечению безопасности российских граждан и соотечественников на фоне ухудшения ситуации в регионе, сообщает novostipmr.com
Глава МИД ПМР перечислил вызовы и угрозы, ухудшающие ситуацию в регионе: милитаризация Молдовы, уничтожение русской идентичности и переговорного механизма.
«Молдова является инструментом Запада, полностью находится под контролем военных и политических структур Запада и НАТО, являясь инструментом создания нестабильности и напряжённости в регионе», - сказал Виталий Игнатьев.
Он отметил, что в Молдове искусственно навязывается идентичность, комплементарная Западу, при этом делается всё для уничтожения российской идентичности и вытеснения России из региона.
Одновременно власти Молдовы предпринимают попытки уничтожить действующий переговорный процесс. Министр указал на попытки переформатировать имеющиеся механизмы урегулирования молдо-приднестровского конфликта с нивелированием роли и участия Российской Федерации.
«Всё делается для того, чтобы не использовать инструментарий международного переговорного процесса, в котором у Приднестровья равная позиция наряду с Молдовой, а Россия является международно признанным сопосредником, имеющим чётко определённые полномочия и возможности», - сказал Виталий Игнатьев.
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что тема терактов, предотвращённых в феврале этого года, специально замалчивается международным сообществом несмотря на то, что могли пострадать жители Приднестровья и европейские дипломаты.
По мнению Виталия Игнатьева, необходимо предпринять шаги по реализации положений новой Концепции внешней политики России, в том числе об оказании союзникам и партнёрам поддержки в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития. Тем более учитывая наличие в российско-приднестровских отношениях солидной договорно-правовой базы, насчитывающей свыше 80 двусторонних соглашений.
Напомним, ранее Тирасполь неоднократно призывал Москву увеличить численность миротворческого контингента в Приднестровье, в том числе и за счет постоянно проживающих в республике российских граждан. Власти Приднестровья рассматривают вооружение молдавской армии, которую сейчас осуществляют их партнеры из НАТО, как угрозу безопасности и возлагают надежды на помощь России, пишет EADaily
«И в этой ситуации роль миротворческой операции высока, но в то же время необходимо усилить роль международных структур, в том числе активизировать действия Российской Федерации с тем, чтобы мы не допустили эскалации напряженности», — цитирует Виталия Игнатьева eadaily.com.
Как сообщало EADaily , заявления Молдавии и Запада о необходимости создания новых диалоговых площадок по Приднестровью без участия России в парламенте РФ рассматривают «как надуманные и опасные идеи». Об этом не так давно говорил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Мы выступаем за возобновление ритмичной работы формата „5+2“ (ОБСЕ, Россия. Украина — посредники, США, ЕС — наблюдатели в переговорах между РМ и ПМР. — прим. EADaily) по мере формирования соответствующих условий. н по-прежнему способен внести свой вклад в решение текущих вопросов взаимодействия между сторонами и в реализацию уже достигнутых договоренностей», — заключил сенатор.
Сопредседатель ОКК от РФ Александр Андреев подчеркнул, что миротворческая миссия продлится до полного урегулирования конфликта
«Россия продолжит исполнять роль гаранта и посредника, вносить вклад в проведение миротворческой операции, которая обеспечивает возможность политического переговорного процесса», - подчеркнул Александр Андреев, выступая на конференции "Россия и мир: диалоги – 2023. Цели и ценности", сообщает novostipmr.com
Он напомнил, что миротворческая миссия в Приднестровье является одной из самых успешных в мире: в течение более 30 лет сохраняется стабильность, не допущено вооружённых инцидентов. Как отметил Андреев, война на Днестре стала следствием неспособности властей Молдовы консолидировать общество, в результате чего страна утратила гражданское единство.
По словам Александра Андреева, действующий формат миротворчества уникален. В операции участвуют конфликтующие стороны, а орган управления – ОКК – принимает решения на основе консенсуса.
В то же время сейчас наблюдается кризис в работе ОКК: стороны расходятся в оценках ситуации в Зоне безопасности, а в Кишинёве звучат заявления о необходимости изменить формат миротворческой операции, отметил Андреев. При этом механизмы миротворческой операции работают эффективно, что даёт возможность преодолеть текущий кризис, заявил сопредседатель ОКК от России.
«Сейчас российские миротворцы остаются единственным фактором, гарантирующим мир и спокойствие. Миротворческая конструкция работает эффективно более 30 лет, позволяет достигать целей, ради которых она задумывалась: прекращение конфликта, недопущение его возобновления, создание условий для переговорного процесса по поиску решений урегулирования. В нынешней ситуации надо ли нам разрушать этот миротворческий механизм и менять его на что-то непроверенное?» - сказал Александр Андреев, отметив, что потенциал конфликта между Молдовой и Приднестровьем сохраняется.