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ЕС удваивает объем финансовой помощи Молдове до 295 миллионов евро

ЕС удваивает объем финансовой помощи Молдове до 295 миллионов евро

Совет Европейского союза во вторник, 30 мая, принял решение удвоить объем макрофинансовой помощи для Республики Молдова, которую он согласился предоставить год назад.

Таким образом, Совет ЕС увеличил сумму на 145 млн евро, а это значит, что для Молдовы будет доступно в общей сложности 295 млн евро, сообщает tv8.md

Согласно пресс-релизу, в апреле 2022 года было принято законодательство, позволяющее ЕС оказать финансовую помощь Молдове в размере 150 млн евро.

Макрофинансовая помощь Европейского Союза направлена на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ Республики Молдова, дополняя ресурсы, предоставляемые в рамках финансового механизма МВФ.

"Молдова по-прежнему может рассчитывать на ЕС. Мы продолжим оказывать финансовую поддержку Молдове. Учитывая нынешние обстоятельства, уместно удвоить средства, которые мы предоставляем стране", - сказала Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции.

Согласно заявлению, опубликованному Советом ЕС, из максимальной суммы в 295 миллионов евро ЕС предоставит до 220 миллионов евро в виде кредитов и до 75 миллионов евро в виде грантов.

"Существуют значительные негативные последствия войны России в Украине для молдавской экономики. Учитывая, что в платежном балансе Молдовы на 2023 г. все еще сохраняется значительный остаточный дефицит внешнего финансирования в дополнение к ресурсам, предоставленным МВФ и другими многосторонними институтами, Совет счел необходимым увеличить макрофинансовую помощь Союза Молдове. Это увеличение в нынешних исключительных обстоятельствах считается адекватным ответом на просьбу Молдовы о поддержке ее экономической стабилизации в сочетании с программой МВФ", — говорится в сообщении Совета ЕС.

Это решение вступит в силу на третий день после публикации в "Официальном журнале" Европейского Союза.
  • Вчера, 19:43
  • DTV
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