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Румыния направила в Молдову специалистов по ядерной защите для работы на саммите ЕС

Румыния направила в Молдову специалистов по ядерной защите для работы на саммите ЕС
фото : rupor.md

Министерство внутренних дел Румынии направило 87 своих сотрудников в Молдавию для оказания поддержки коллегам в обеспечении саммита Европейского политического сообщества (СЕПС). Сегодня, 30 мая, они прибыли в республику. Румынские специалисты входят в состав Департамента по чрезвычайным ситуациям, Главной авиационной инспекции, а также Госинспекции по чрезвычайным ситуациям, передаёт eadaily.com

Они направлены для оказания медицинской помощи, химико-биологической, радиоактивной и ядерной защиты, экстренной медицинской эвакуации, применения модулей дезактивации, а также работы в четырех передовых медицинских пунктах.

Согласно действующим международным стандартам, для экстренной медицинской эвакуации в Республику Молдавия также прибудут два вертолета SMURD, которые при необходимости будут выполнять авиамедицинские миссии.

Поддержка Румынии оказывается Молдавии в контексте реализации соглашения о сотрудничестве по совместному управлению чрезвычайными ситуациями начиная с 2014 года.

Напомним, в четверг, 1 июня, в селе Бульбоака под Кишиневом состоится саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), на который соберутся до 50 руководителей государств.

Для европейского спокойствия небо над Молдавией закроют западные ПВО, так как национальная армия такими ресурсами не располагает.

Техника прибыла в рамках международных учений в области противовоздушной обороны «Воздушный бастион — 2023» которые начались 25 мая и завершатся 2 июня, когда зарубежные гости покинут СЕПС.

  • Вчера, 19:51
  • DTV
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