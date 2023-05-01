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Минсельхозприроды подвело итоги месячника по профилактике бешенства

Минсельхозприроды подвело итоги месячника по профилактике бешенства
фото : ecology-pmr.org

С 27 марта по 27 апреля в Приднестровье проводился месячник по профилактике и ликвидации инфекционного заболевания бешенства.

Месячник был организован и проведён Республиканским центром ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия, подведомственным Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, сообщает пресс-служба ведомства.

Ветеринары центра совместно с преподавателями и студентами профильных учебных заведений провели подворный обход граждан в городах и сёлах республики. В результате профилактически вакцинировано 8 762 животных. В том числе 1 874 головы крупного рогатого скота, 477 – мелкого, 40 лошадей, 6 371 плотоядное.

Проведена разъяснительная работа с населением - в том числе в образовательных заведениях - по вопросам риска заболевания и профилактики бешенства среди домашних животных, а также соблюдения правил их содержания.

Во время месячника по профилактике бешенства состоялись рейдовые проверки предприятий, учреждений и организаций по соблюдению условий содержания служебных собак.
  • Вчера, 20:00
  • DTV
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