В Торгово-промышленной Палате Приднестровья подвели первые итоги реформы налогообложения индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 мая нынешнего года, число индивидуальных предпринимателей в Приднестровье составило 22 557 человек. Это почти на 850 больше, чем в декабре 2022-го. При этом начиная с октября с патентной на упрощённую систему налогообложения перешли около 10 тысяч человек, сообщает novostipmr.com
Такие цифры назвал директор государственной налоговой службы Министерства финансов ПМР Евгений Кошелев в ходе семинара «Реформа налогообложения индивидуальных предпринимателей в Приднестровье. Подведение первых итогов, разъяснение спорных вопросов», организованного Торгово-промышленной палатой ПМР,
По его словам, по упрощённой системе налогообложения сегодня работают почти 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, по патентной – более 9,3 тысячи. Еще 228 человек выбрали режим самозанятых. Это те, кто занимается различными услугами для населения на дому, а также народными промыслами.
«Виды деятельности в рамках самозанятости на самом деле имеют большой потенциал развития, поскольку это максимальная простота и при этом минимальные налоги», - отметил глава госналогслужбы.
Напомним, что с 2023 года специальные налоговые режимы, в рамках которых работают индивидуальные предприниматели, были реформированы. Из патентной системы исключили ряд наиболее доходных видов деятельности, в том числе и такой большой сегмент как розничная торговля товарами. Эти виды теперь возможны только по «упрощёнке», а предприниматели платят 3%-ный налог с выручки не с вмененного дохода, а с реального оборота, что более справедливо.
По словам Евгения Кошелева, динамика первых месяцев нынешнего года показывает, что бизнес-сообщество адаптируется к изменениям.
«Оно изучает, как работают спецналоговые режимы. Они уже, наверное, никого особо не пугают. И даже, возможно, какие-то виды деятельности, которые раньше находились в тени, сейчас идут и регистрируются», - отметил он.
Согласно данным госналогслужбы, за январь-апрель ИП заплатили на 12,3 миллиона рублей налогов больше, чем за такой же период прошлого года.
«Это позволяет обеспечивать социальные нужды государства, которые заложены в госбюджет, в том числе и по повышению зарплат отдельным категориям бюджетников», - подчеркнул Евгений Кошелев.
Он также рассказал, что с 1 февраля по 21 мая налоговики в целом проверили более 6,5 тысяч ИП и нашли 382 нарушения. «Это лишь около 5% от общего числа проверенных предпринимателей, то есть мы видим на самом деле достаточно высокую финансовую дисциплину», - констатировал директор государственной налоговой службы.
Наиболее часто встречались, по его словам, различные нарушения законодательства о специальных налоговых режимах, невыдача чека, неприменение онлайн-кассы. При этом нарушений с каждым месяцем становится всё меньше.
В ходе семинара Евгений Кошелев ответил на вопросы индивидуальных предпринимателей и пояснил, как применяются положения законов о спецналоговых режимах в конкретных случаях.
Директор ГУП «Центр информационных технологий» Николай Пекельняк в свою очередь подробно рассказал, как сегодня можно получить предпринимательский патент через Портал госуслуг.
Представители государственного таможенного комитета ПМР, тоже принявшие участие в семинаре, остановились на вопросах внешнеэкономической деятельности индивидуальных предпринимателей. А глава отдела маркетинга Агропромбанка Владимир Литвин показал новый продукт, который сейчас разрабатывается, – «АПБ. Аналитика». Это приложение позволит ИП иметь полную картину о структуре выручки и даст возможность составить социологический портрет своих клиентов.