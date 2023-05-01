Несмотря на известные трудности с логистикой и наличие ограничительных мер, внешнеторговая сфера Приднестровья характеризуется положительной динамикой. В январе-апреле этого года общий объём товарооборота (без энергосоставляющей) составил 533 млн. долл. США против 513 млн. долл. США за январь-апрель прошлого года.
Внешняя-торговля-ПМР-3-1000Данный показатель превышает на 4% зарегистрированный уровень прошлого года. При этом импортная составляющая увеличилась на 23%, а экспортная снизилась на 14%, сообщает пресс-служба ГТК ПМР
Основными группами товаров, ввозимых в нашу республику, являются: топливно-энергетические — 73 %, продовольствие и сырье — 6%, металлы и изделия из них — 6%. Наибольшую долю экспортных поставок из Приднестровья составляют: металлы и изделия из них — 28%, топливно-энергетические товары — 28%, продовольственные товары и сырье — 24%.
Основными торговыми партнерами ПМР остаются Россия, Молдова и Румыния.