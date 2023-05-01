Пенитенциарные учреждения имеют задолженность перед заключенными за работу, выполненную ими в тюрьмах, на общую сумму 7,4 млн леев, согласно аудиту Счетной палаты (СП) консолидированных финансовых отчетов Министерства юстиции за 2022 год.
Общая сумма просроченных требований пенитенциарных учреждений составляет 12,2 млн леев, передает anticoruptie.md
Согласно сообщению СП, долги накопились из-за невыполнения договорных обязательств некоторыми экономическими агентами, которые заключили контракты с пенитенциарными учреждениями на оказание услуг. Услуги по контрактам оказывались работниками из числа заключенных.
Несмотря на то, что с большинством экономических агентов были инициированы судебные споры о взыскании долгов или выданы исполнительные листы на выплату причитающихся сумм, пенитенциарные учреждения в течение нескольких лет не могут взыскать возникшие долги, что объясняется неспособностью или низкой платежеспособностью должников. В отношении некоторых должников уже начата процедура банкротства.
Финансовые обязательства перед заключенными являются обязательствами пенитенциарных учреждений, и они не учитывают контракты, заключенные пенитенциарными учреждениями с экономическими агентами, и их платежеспособность.
Таким образом, "аудит сообщает о существовании реальных рисков того, что долги перед заключенными по оплате их труда, на общую сумму 7,4 млн леев, могут в конечном итоге стать долгами государственного бюджета", - говорится в заявлении.
Другие возражения после проверки отчета Минюста касаются нерегистрации в реестре недвижимости 290 зданий и специальных сооружений общей площадью около 82,2 тыс. кв. м, находящихся в ведении Центрального аппарата Министерства юстиции, а также Национальной администрации пенитенциарных учреждений и некоторых подчиненных пенитенциарных учреждений; незавершения процесса передачи земли общей стоимостью 195,9 млн леев Агентству публичной собственности.
Еще 71 здание и специальные сооружения общей площадью около 9,7 тыс. м2 были недооценены примерно на 4,1 млн леев из-за неотражения в бухгалтерском учете, так как не были заявлены Национальной администрацией пенитенциарных учреждений, Учебным центром и рядом пенитенциарных учреждений.
На конец 2022 года активы, управляемые Министерством юстиции и подчиненными ему организациями, составили 1 млрд леев. Доходы за отчетный период составили 1,1 млрд леев, а расходы - 901,9 млн леев.