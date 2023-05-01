Представители Прокуратуры и Министерства просвещения в рамках проверочных мероприятий, приуроченных к началу оздоровительного периода в детских оздоровительных лагерях, осуществили выезд в лагеря с круглосуточным пребыванием детей «Виктория», «Спартак» и «Днестровские зори».
Цель выезда – проверка готовности детских лагерей, открывающихся на период летней оздоровительной кампании 2023 года, сообщили в пресс-службе Прокуратуры.
В ходе проверки установлено, что в лагерях активно готовятся к открытию: облагораживается территория, проводятся кадровые и организационные мероприятия, закупается необходимый инвентарь и лекарственные препараты.
Планы проведения оздоровительных мероприятий уже разработаны. В детских лагерях планируется в первую очередь оздоровление детей из школ-интернатов и многодетных семей. Заезд на первую смену намечен на 10 июня.
Также лагерям предстоит пройти проверку со стороны Государственного пожарного надзора, Центра гигиены и эпидемиологии и Службы государственного надзора.