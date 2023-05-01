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Специалисты Прокуратуры и Минпроса проверили детские лагеря

Специалисты Прокуратуры и Минпроса проверили детские лагеря
фото : пресс-служба Минобороны ПМР

Представители Прокуратуры и Министерства просвещения в рамках проверочных мероприятий, приуроченных к началу оздоровительного периода в детских оздоровительных лагерях, осуществили выезд в лагеря с круглосуточным пребыванием детей «Виктория», «Спартак» и «Днестровские зори».

Цель выезда – проверка готовности детских лагерей, открывающихся на период летней оздоровительной кампании 2023 года, сообщили в пресс-службе Прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в лагерях активно готовятся к открытию: облагораживается территория, проводятся кадровые и организационные мероприятия, закупается необходимый инвентарь и лекарственные препараты.

Планы проведения оздоровительных мероприятий уже разработаны. В детских лагерях планируется в первую очередь оздоровление детей из школ-интернатов и многодетных семей. Заезд на первую смену намечен на 10 июня.

Также лагерям предстоит пройти проверку со стороны Государственного пожарного надзора, Центра гигиены и эпидемиологии и Службы государственного надзора.
  • Сегодня, 08:53
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