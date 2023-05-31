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Украина инициировала мировой саммит без участия России

Украина инициировала мировой саммит без участия России

Киев планирует организовать международный саммит без участия Москвы. Об этом 30 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил The Wall Street Journal, сообщает iz.ru

По его словам, участие в саммите примут государства — партнеры Украины. В ходе встречи планируется обсудить поддержку условий Киева в вопросе прекращения конфликта.

«Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире», — цитирует газета Ермака.

При этом украинский чиновник отметил, что прямые переговоры с Россией на данном этапе невозможны.

Ранее, 24 мая, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад на саммите лидеров стран «большой семерки» G7 в японской Хиросиме показал, что рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу.

В Британии признали право Украины бить по РФ

Украина инициировала мировой саммит без участия России
Фото: PA Media Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли

В МИД Великобритании заявили, что Киев имеет право применять военную силу за пределами своих границ, чтобы подрывать способность России использовать военную силу в Украине, сообщает korrespondent.net

Украина имеет законное право применять военную силу за пределами своей территории для самообороны. Об этом, комментируя атаку дронов на Москву,во вторник, 30 мая,заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, передает Sky News.

"У него (Киева – ред.) есть законное право поступать так в пределах собственных границ, разумеется, но у него также есть право применять военную силу за пределами своих границ, чтобы подрывать способность России использовать военную силу в Украине", - сказал Клеверли.

Он отметил, что атаки по законным военным целям за пределами Украины - это часть самообороны Киева.

"Мы должны признать это", - сказал он. При этом министр отметил, что не будет строить предположения о характере атаки по Москве.

Как сообщалось, в Белом доме заявили, что США не поддерживают атаки по территории России, но именно Кремль является агрессором и может прекратить войну в любую минуту.
  • Сегодня, 09:05
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