31 мая во втором окончательном чтении Верховный Совет принял изменения в Закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан», которые снимают все вопросы по поводу внесения срока обучения в трудовой стаж, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Законопроект разработали депутаты парламентского Комитета по социальной политике с целью устранить неоднозначное понимание действующих норм.
По действующему законодательству, в Приднестровье период учебы учитывается при подсчете трудового стажа для назначения пенсии. Под учебой при этом понимается обучение по очной форме, что подтверждается дипломом о получении образования. Однако бывали случаи, когда заявители предоставляли академические справки или документы о прохождении подготовительных курсов и просили включить этот период обучения в трудовой стаж. Как действовать в подобных случаях, законом не предусмотрено.
«Было обращение: человек прошел подготовительные курсы, но в вуз не поступил. И потом он обращается, в том числе в Прокуратуру с просьбой зачесть это в стаж. Поэтому теперь мы четко прописали: да, мы учитываем в стаж период обучения, но только при завершении и предоставлении документов об окончании учебного заведения и получении специальности», – рассказал председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.
Теперь при назначении пенсии в стаж будут включать только период обучения по очной форме в вузах, техникумах и колледжах, а также на курсах переподготовки и повышения квалификации. При этом факт окончания учебы нужно будет подтвердить соответствующим документом – дипломом об окончании учебного заведения. Период учебы по заочной форме обучения в трудовой стаж не включат. Уточненные нормы вступят в силу сразу после подписания Президентом и официального опубликования документа.
Определение «молодая семья» в законодательстве приведено к единому стандарту
Так же пресс-служба ВС сообщает, что 31 мая Верховный Совет на пленарном заседании принял во втором окончательном чтении поправки в республиканский бюджет на 2023 год. Данную законодательную инициативу на предыдущем пленарном заседании внес Председатель парламента Александр Коршунов. Концепцию законопроекта разработал Молодежный парламент, старшие коллеги поддержали инициативу молодых парламентариев.
Изменения затронут закон о республиканском бюджете на 2023 год. Определение «молодая семья» изменят в соответствии с определением, которое установлено в законе «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья».
Законы «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» и «О государственной молодежной политике» определяют «молодую семью» как пару в первые 5 лет после заключения брака (без ограничений по сроку в случае наличия детей), где хотя бы один из супругов не достиг 36-летнего возраста. Кроме того, также считается «молодой семьей» неполная семья, состоящая из родителя, не достигшего 36-летнего возраста, и несовершеннолетнего ребенка.
Законопроект был одобрен парламентариями единогласно и вступит в силу после того, как его подпишет глава государства.