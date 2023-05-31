Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Молдове 1 июня. Об этом 31 мая сообщает издание Politico со ссылкой на трех чиновников, участвующих в подготовке мероприятия, передаёт tv8.md
На саммит ЕПС приглашены лидеры 40 стран Европы, в том числе 27 стран ЕС, Великобритании, Турции и шести стран Западных Балкан.
Причина, по которой Эрдоган решил отказаться от участия в саммите, пока неизвестна.
Как отмечает издание, 2 июня Эрдоган, в третий раз победивший на выборах президента Турции, должен объявить состав нового кабинета министров, а на следующий день запланирована его инаугурация. 29 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он занимает пост президента Турции с 2014 года.
Президент Турции присутствовал на первом саммите ЕПС, который прошел в Праге в 2022 году. Там он вступил в полемику с президентом Греции Кириакосом Мицотакисом.
Обнародована программа саммита Европейского политического сообщества
Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ обнародовал программу Саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится 1 июня в Республике Молдова.
Мероприятие начнется в 10:00 с приветствия делегатов, которое продлится около двух часов, передает noi.md со ссылкой на radiomoldova.md
Президент Майя Санду будет приветствовать делегации, которые по очереди прибудут в коммуну(село) Бульбоака. Кроме того, иностранные официальные лица будут делать заявления для присутствующих в Бульбоаке журналистов сразу, как только пройдут через парадную дверь.
Официальная церемония открытия мероприятия состоится в 12:00 и продлится 30 минут.
В 12:30 лидеры сделают общее фото, после чего состоятся круглые столы. Темы, которые будут обсуждаться на этом престижном международном форуме, будут сосредоточены на безопасности, энергетике и связям. После этого последуют двусторонние встречи, которые пройдут во второй половине дня.
Пресс-конференция, предварительно, назначена на 17:00 и будет проведена президентом Майей Санду вместе с европейскими лидерами.
О меню, которое будет подано гостям мероприятия, так же рассказал сегодня пресс-секретарь правительства Даниел Водэ. Так, на аперитив гостям предложат традиционные голубцы с начинкой из тушеных овощей по-молдавски, покрытые глазурью из вин Саперави и сметаной, пишет moldpres.md
Еще одна закуска, включенная в меню, — рагу из баклажанов и порезанных помидоров, посыпанное винным порошком Рара Нягрэ и черным чесноком.
Также гостей порадуют маринованные тыквенные дольки с кремом из козьего сыра, соусом из любистока и щучьей икрой, а также мамалыга с начинкой из брынзы, копченого творога и черных трюфелей.
Еще одним блюдом, подаваемым официальным лицам, станут картофельные рулеты с начинкой из цукини, как в Бульбоаке, посыпанные копченой паприкой, семечками подсолнуха и зеленым луком.
При приготовлении основного блюда повара учли предпочтения гостей. Так, будут приготовлены вегетарианские блюда с рыбой или мясом. Подадут вырезку ягненка по-молдавски с листьями капусты, морковь и сельдерей, глазированный соус из Саперави, соус из хрена с маслом, зеленым луком и букетом сезонных цветов и хрена. «Вегетарианцы будут есть грибы по-молдавски с капустными листьями, а любители рыбы будут наслаждаться осетриной по-молдавски с капустными листьями», — сказал пресс-секретарь.
На десерт гостей будут угощать традиционной «черной бабкой» с мороженым из вина Мерло, ванильным соусом, желе из виноградного сока и ледяным вином 2018 года.
Санду: "Молдова готова. Добро пожаловать, Европа, в наш дом!"
фото : point.md
Глава государства заявила, что Республика Молдова готова принять гостей со всего европейского континента, передает deschide.md
"Молдова готова. Бульбоака готова. Мы готовы принять гостей со всего континента. Это наша радость иметь дом, полный друзей. Добро пожаловать, Европа, в наш дом!", - заявила она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе не будет представлять из себя полноценный политический процесс в регионе из-за отсутствия диалога западных стран с РФ, пишет gazeta.ru
«Говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным... Будем внимательно следить за новостями из Кишинева», — сказал представитель Кремля.
31 мая ТАСС сообщало, что Путин может посетить Турцию после инаугурации Эрдогана для обсуждения украинского кризиса.