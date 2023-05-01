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«Почта Приднестровья» возобновляет приём корреспонденции в Российскую Федерацию

«Почта Приднестровья» возобновляет приём корреспонденции в Российскую Федерацию

Со 2 июня 2023 года «Почта Приднестровья» возобновляет приём всех категорий международных почтовых отправлений (ЕМS, письменная корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР.

Напомним, что приём почтовых отправлений в Россию был приостановлен с 19 мая этого года. Тогда «Почта Молдовы» сообщила о временной приостановке всех отправлений в Россию. Причина – отсутствие возможности отправки почты по этому направлению, при этом на предприятии отметили, что ищут возможности решения проблемы.

Со всеми перечнем услуг, оказываемых ГУП «Почта Приднестровья», можно ознакомиться на сайте
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