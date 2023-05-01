Правоохранительные органы МВД ПМР начали доследственную проверку по факту происшествия в общежитии одного из тираспольских учебных заведений.
О том, что в реанимацию РКБ поступил 21-летний пациент с множественными травмами после падения с 4-го этажа, вечером 30 мая в милицию сообщили медики. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-центр МВД ПМР
По предварительной информации, примерно в 20:50 двое студентов попросили вахтёра разрешить им выйти в ближайший супермаркет за продуктами. Получили отказ, так как после 21:00 в общежитии двери закрывают – «комендантский час».
Тогда парни перелезли через окно на 4-м этаже и спустились по наружной стене. В магазине купили продукты.
Когда возвращались обратно тем же путём, один из приятелей успел взобраться на балкон, у другого что-то пошло не так. Он сорвался с высоты вниз. Получил многочисленные переломы.
Экспертиза показала, что парни были трезвые. По словам студентов, подобные вылазки через окно происходили неоднократно.
Сейчас Следственный комитет проверяет информацию, уточняются обстоятельства происшествия.