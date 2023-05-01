Dnestr.TV

 
0

Студент упал с 4 этажа

Студент упал с 4 этажа

Правоохранительные органы МВД ПМР начали доследственную проверку по факту происшествия в общежитии одного из тираспольских учебных заведений.

О том, что в реанимацию РКБ поступил 21-летний пациент с множественными травмами после падения с 4-го этажа, вечером 30 мая в милицию сообщили медики. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-центр МВД ПМР

По предварительной информации, примерно в 20:50 двое студентов попросили вахтёра разрешить им выйти в ближайший супермаркет за продуктами. Получили отказ, так как после 21:00 в общежитии двери закрывают – «комендантский час».

Тогда парни перелезли через окно на 4-м этаже и спустились по наружной стене. В магазине купили продукты.

Когда возвращались обратно тем же путём, один из приятелей успел взобраться на балкон, у другого что-то пошло не так. Он сорвался с высоты вниз. Получил многочисленные переломы.

Экспертиза показала, что парни были трезвые. По словам студентов, подобные вылазки через окно происходили неоднократно.

Сейчас Следственный комитет проверяет информацию, уточняются обстоятельства происшествия.
  • Сегодня, 18:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Болгария изменила правила въезда для туристов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Болгария изменила правила въезда для туристов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна