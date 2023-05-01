Правительство ПМР установило ограничения на вывоз гражданами для личных нужд картофеля, белокочанной или краснокачанной капусты, моркови и репы.
Как напоминаетпресс-служба Правительства ПМР, в 2022 году был издан Указ Президента ПМР о запрете экспорта отдельных категорий продовольственных товаров. Решение о возможности вывоза сельхозпродукции принимается Специальной комиссией при Правительстве.
Однако запрет не распространяется на товары, предназначенные для личного пользования, в случае если их общая стоимость не превышает эквивалент тысячи долларов США. Недобросовестные предприниматели пользуются этим условием, вывозя из республики под видом продукции для собственных нужд овощи для продажи. Такая ситуация сложилась в начале года с луком. В апреле в этой связи была введена сезонная таможенная пошлина в отношении экспорта лука.
Теперь Правительство вводит ограничение для физических лиц на перемещение через приднестровскую границу некоторых овощей. Данное решение принято в целях усиления продовольственной безопасности и позволит избежать дефицита и роста цен на продукцию на внутреннем рынке. Соответствующий проект Постановления Правительства представил вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
Так, для личных нужд граждане ежемесячно смогут вывозить не более 100 килограммов картофеля, белокочанной или краснокочанной капусты, моркови и репы.
«Это те группы овощей, по которым мы полностью себя не обеспечиваем. По масличным, зерновым культурам комиссия работает, понимая объёмы хранения и заявленного к вывозу и, главное, потребление внутреннего ресурса. Мы там видим обеспеченность нашего рынка. По этим позициям совместно с Минсельхозом, ГТК мы определились по тем группам, по которым есть признаки серьезного коммерческого вывоза физлицами. Второе – этот вывоз может создать угрозу продовольственной безопасности», — объяснил вице-премьер выбор товаров, вывоз которых будет ограничен.
В большем количестве, как уточнил Сергей Оболоник, овощи вывозить допустимо исключительно на основании коммерческой деятельности, для которой предусмотрена процедура контроля.
Инициатива единогласно поддержана членами Правительства. Постановление вступит в силу по истечении трёх дней со дня, следующего за днём официального опубликования.