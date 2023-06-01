Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Молдове.
Зеленский уже находится в Молдове и одним из первых прибыл в Бульбоаку. Информацию подтвердили организаторы мероприятия, сообщает zdg.md
фото : point.md
Президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц входят в число высокопоставленных европейских официальных лиц, которые примут участие в саммите.
Европейское политическое сообщество — это платформа, созданная в прошлом году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и объединяющая европейских лидеров с целью обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, энергетика, стабильность и устойчивость развития. Первая встреча состоялась в прошлом году в Чехии.
На данный момент свое участие в саммите подтвердили 48 из 50 приглашенных лидеров. Об этом заявил министр внутренних дел и европейской интеграции Нику Попеску во время пресс-конференции.
фото : zdg.md
НАТО будет защищать небо Молдовы в ближайшие два дня
Самолеты-разведчики системы воздушного предупреждения и управления НАТО (ДРЛО) будут следить за небом над местом проведения саммита до пятницы, говорится в заявлении альянса, пишет antena3.ro
«ДРЛО НАТО могут обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники на расстоянии сотен километров, что делает их важным средством раннего предупреждения», — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.