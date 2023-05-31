Фото: Скриншот korrespondent.net. Часть помощи по безопасности ЕС в Молдове
Пакет помощи включает дроны, ноутбуки, экипировку для обезвреживания взрывоопасных предметов, ультразвуковое оборудование, хирургические пластыри и прочее.
Молдова получила первую партию оборудования, предоставленного Европейским фондом мира (IEP) для молдавских военных. Об этом сообщил телеканал TV8, передаёт 1 июня в Международный день защиты детей korrespondent.net
Отмечается, что пакет помощи на сумму семь миллионов евро включает дроны, ноутбуки, экипировку для обезвреживания взрывоопасных предметов, ультразвуковое оборудование, хирургические пластыри и прочее.
По словам министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, это красноречивое доказательство вклада ЕС в укрепление обороноспособности и повышение устойчивости страны к текущим вызовам.
Он отметил, что до конца года Молдова получит также машины скорой помощи, роботов-саперов, металлодетекторы, радары, транспортные средства и медицинское оборудование. Ранее сообщалось, что ЕС выделит Молдове 40 млн евро на развитие обороны.
Оборудование получат армейские подразделения саперов и медиков.
Кроме того, Европейский фонд мира выделит 80 миллионов евро на нужды логистики, связи и IT-оборудования.
фото : point.md Боррель передал партию техники от ЕС армии Молдовы 31 мая
На торжественном мероприятии присутствовали министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, министр обороны Анатолие Носатый и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который прибыл в Кишинэу для участия саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), передает moldpres.md
По словам главы Минобороны, прибывшая сегодня техника — часть пакета помощи в размере 7 млн евро, утвержденного ЕС в 2021 году. Она предназначена для саперных подразделений и медицинских структур Национальной армии.
«Это первые поставки в рамках указанных проектов. До конца года должно быть получено другое оборудование: машины скорой помощи, роботы-саперы, транспортные средства и медицинское оборудование. Отмечу, что все будет поставляться с обучением, как ими пользоваться. Эта партия — лишь малая часть объема помощи, полученной через Европейский инструмент мира.
Остальные 80 млн евро из этого пакета поддержки будут направлены на закупку логистического, коммуникационного и ИТ-оборудования. Также помощь будет направлена на приобретение радиолокационного оборудования, которое будет способствовать увеличению возможностей наблюдения за национальным воздушным пространством. Процесс закупки и доставки сложный, в этом смысле уже заключено более 30 договоров», — уточнил Носатый.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высоко оценил усилия властей по решению проблем безопасности в регионе и отметил, что поддержка ЕС будет направлена в соответствии с потребностями.
Он уточнил, что доставленная сегодня партия оборудования — часть помощи на 87 млн, предложенной ЕС Республике Молдова. Он также заявил, что страна скоро получит радар для воздушного наблюдения.
«Вы спрашивали меня ранее, как мы можем защитить небо над вашей страной. Здесь, с помощью этого радара, который так необходим, нам удастся усилить возможности воздушной безопасности Республики Молдова. Эта поддержка послужит модернизации оборонного сектора Республики Молдова и является частью гражданской миссии, открытой сегодня. Оборудование будет способствовать усилиям по укреплению мира. Помогая вам стать сильнее, мы помогаем Европе стать сильнее и безопаснее», — заключил Жозеп Боррель.