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Срок службы в органах МВД

Срок службы в органах МВД

На рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики поступил законопроект о внесении изменений в Закон о милиции.

«Документ разработан в целях предоставления возможности лицам, проходящим службу в органах милиции, заключения нового контракта сверх установленного предельного возраста в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики», - отмечается в сопровождении к проекту закона, передаёт newspmr.com

Согласно действующей редакции Закона о милиции:

1. Сотрудники милиции, имеющие специальные звания рядового и младшего начальствующего состава, в зависимости от присвоенных им специальных званий могут состоять на службе в милиции до достижения следующего возраста:
- от рядового милиции, рядового внутренней службы до старшины милиции, старшины внутренней службы включительно – 45 лет;
- от прапорщика милиции, прапорщика внутренней службы до старшего прапорщика милиции, старшего прапорщика внутренней службы включительно – 50 лет.

2. Сотрудники милиции, имеющие специальные звания среднего, старшего и высшего начальствующего состава, в зависимости от присвоенных им специальных званий могут состоять на службе в милиции до достижения следующего возраста:
- от младшего лейтенанта милиции, младшего лейтенанта внутренней службы до капитана милиции, капитана внутренней службы включительно – 50 лет;
- от майора милиции, майора внутренней службы до полковника милиции, полковника внутренней службы включительно – 55 лет;
- генерал-майор милиции – 60 лет.

Сотрудники милиции, достигшие предельного возраста, подлежат увольнению. Имеющим положительную аттестацию и соответствующим требованиям к состоянию здоровья, разрешается в течение пяти лет после достижения предельного возраста заключать новые контракты, но не менее чем на один год.

«При этом с учетом имеющегося дефицита квалифицированных кадров в системе органов внутренних дел, в целях сохранения на службе наиболее опытных и высококвалифицированных сотрудников милиции, необходимо увеличить период времени, в течение которого допускается заключать контракты с лицами, достигшими предельного возраста пребывания на службе», - отмечается в сопроводительном документе.

Проектом закона предлагается предусмотреть:

В исключительных случаях в интересах государства по решению Президента ПМР сотруднику милиции, замещающему должность среднего, старшего, высшего начальствующего состава и достигшему предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, имеющему положительную аттестацию и соответствующему требованиям к состоянию здоровья сотрудников органов внутренних дел в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии, с его согласия и по его рапорту срок службы в органах внутренних дел может быть продлен на период до 5 лет сверх срока, но не свыше достижения им возраста 70 лет.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:42
  • DTV
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