В Приднестровье подводят итоги конкурса «Студент года». Это первый подобный опыт, когда лучших определяют по всей республике. До этого подобные состязания проводились отдельно в разных учебных заведениях. Для участия пригласили студентов колледжей, техникумов и вузов: Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко, Тираспольского юридического института, Приднестровского государственного института искусств, Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина.
На первом этапе учебные заведения самостоятельно определили самых достойных своих студентов. Затем их видеоролики и портфолио на заочном этапе смотрело жюри. Из 36 участников они допустили в финал 24. По каждой номинации – свои критерии отбора, передаёт novostipmr.com
«Если это, допустим, "Председатель студенческого совета самоуправления", то, естественно, организаторские качества в первую очередь оценивались. Чем он ведает в университете целиком либо у себя на факультете. Если это спортсмен, то какие соревнования были: муниципальные, государственные, международные. Если это творчество, то опять же какие заслуги имеет в этой сфере. И так по каждой номинации», – рассказала главный специалист управления молодёжной политики Министерства просвещения Елена Дигол.
В финале итоговых испытаний было два: пройти интервью-собеседование с членами жюри и продемонстрировать свои творческие способности. Кто-то виртуозно танцевал, кто-то декламировал стихотворения, а кто-то – показывал, как работает студенческий актив и староста.
Студентки естественно-географического факультета ПГУ Регина Евтодиенко и Кирлан Ольга - будущие химики. Они решили погрузить зрителей во вселенную Гарри Поттера и показать немного магии.
«Долго размышляли, что придумать, решили, что надо что-то, связанное с нашей специальностью. Хотели показать, что мы умеем, что творим чудеса, что химия – это всё, что нас окружает, и без неё просто невозможно жить. Химия – это и есть магия», – говорят студентки.
Курсант Тираспольского юридического института Сергей вместе с друзьями подготовил номер совсем иного толка – драматического. Его выступление было посвящено правоохранителям, погибшим во время Бесланской трагедии, когда они закрывали собой детей.
«Хотел напомнить людям, что существуют герои среди нас, которые носят форму и которые, к сожалению, очень рано уходят из жизни. Это один из самых крупных терактов в истории России. Большая трагедия. В своё время меня потрясло мужество людей, которые, несмотря на то, что им грозила смертельная опасность, жертвуя собой, спасали детей», – рассказал он о своей задумке.
Творческих номеров в столичном культурно-досуговом центре «Мир» было немало. Самых активных и продвинутых студентов определили в 7 номинациях: «Председатель совета студенческого самоуправления», «Общественник года», «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Профессионал года», «Студенческий медиа года». А от партнера конкурса – ОАО «Эксимбанк» – был специальный приз – денежный сертификат.