Украина сократит на треть свои объемы экспорта зерновых и масличных культур — до 46 млн. тонн в год. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, ссылаясь на выступление министра аграрной политики Николая Сольского на заседании Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС в Брюсселе 30 мая, передаёт eadaily.com
В частности, по словам Сольского, Украина может экспортировать на 40% меньше зерновых, чем в прошлом 2022 году.
«По сравнению с прошлым годом ожидается уменьшение на треть объемов экспорта зерновых и масличных культур из Украины до 46 млн тонн в год. Следовательно, Украина сможет экспортировать меньше зерна, чем в прошлом, на 40%», — сказал министр.
Его слова были встречены с одобрением, что подтвердил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции после встречи министров сельского хозяйства.
По его словам, Европейский Союз ожидает, что Украина сократит в 2023 году свой сельскохозяйственный экспорт, потому что «в стране сокращены посевные площади, ожидается на 40% меньший урожай».
Интересно, что Войцеховский позитивно оценил падение экспортного потенциала Украины, заявив, что снижение поставок поможет улучшить организацию «путей солидарности» и направить весь экспорт из Украины по ним.
При этом европейский комиссар поддержал «зерновую сделку», потому что она «на два месяца облегчит экспорт зерна из Украины».
Напомним, что ранее украинский вице-премьер Юлия Свириденко провалила переговоры с ЕС по экспорту сельскохозяйственной продукции из Украины.
После этого Киев заменил ее на Николая Сольского, которому поставили задачу договориться со структурами ЕС о разблокировании запрета на экспорт в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
Теперь становится очевидным, что одним из условий этой «сухопутной зерновой сделки» является общее сокращение объемов экспорта из Украины.
Как сообщало EADaily , в феврале — апреле 2023 года в ряде стран ЕС разразились протесты фермеров, которые требовали запретить ввоз зерновых и другой сельскохозяйственной продукции из Украины.