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Вступили в силу законы, разрешающие вылов сома

Вступили в силу законы, разрешающие вылов сома

1 июня вступили в силу законодательные акты, которыми разрешается вылов сома в Днестре. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхозприроды.

Напомним, что в соответствии с законами, принятыми весной этого года, вылов сома разрешен с 1 июля по 30 сентября по субботам и воскресеньям в светлое время суток.

Для добычи сома необходимо получить специальное разрешение, за которое будет взиматься плата в сумме 1620 рублей.

Добыча (вылов) сома европейского (обыкновенного) с берега и рыболовных плавсредств, при осуществлении любительского и спортивного рыболовства, разрешается исключительно по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов, выданным уполномоченным Правительством ПМР исполнительным органом государственной власти на определенных Правилами рыболовства ПМР участках рыбохозяйственных водоемов.

  • Вчера, 20:40
  • DTV
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