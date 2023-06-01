1 июня вступили в силу законодательные акты, которыми разрешается вылов сома в Днестре. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхозприроды.
Напомним, что в соответствии с законами, принятыми весной этого года, вылов сома разрешен с 1 июля по 30 сентября по субботам и воскресеньям в светлое время суток.
Для добычи сома необходимо получить специальное разрешение, за которое будет взиматься плата в сумме 1620 рублей.
Добыча (вылов) сома европейского (обыкновенного) с берега и рыболовных плавсредств, при осуществлении любительского и спортивного рыболовства, разрешается исключительно по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов, выданным уполномоченным Правительством ПМР исполнительным органом государственной власти на определенных Правилами рыболовства ПМР участках рыбохозяйственных водоемов.