Правительство утвердило стоимость газовой составляющей и предельные уровни тарифов на коммунальные услуги для всех категорий потребителей.
Как сообщила пресс-служба Правительства, соответствующий пакет документов в ходе заседания высшего органа исполнительной власти представил вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
В первую очередь определена стоимость природного газа для формирования предельных уровней тарифов на услуги газоснабжения на 2024 год. Минэкономразвития предложило к утверждению параметры, действующие в текущем периоде. При этом сохранены льготы для промышленных потребителей и предприятий естественных монополий.
«Настоящим проектом предусмотрено незначительное снижение стоимости, до 5%, газовой составляющей ввиду роста стоимости услуг транспортировки природного газа на 2024 год и необходимости сохранения тарифов для населения на неизменном уровне», — сообщил Сергей Оболоник.
Такой подход государства обеспечит за счет снижения стоимости голубого топлива компенсацию роста затрат на его доставку. Именно это позволило удержать стоимость газа для населения республики на уровне 2023 года. Для промышленных и прочих потребителей на 2024 год тарифы в среднем до 1% выше тарифов текущего периода.
В сфере электроэнергетики для населения на следующий год предусмотрено установление единого экономически обоснованного тарифа на электричество в размере 0,83 рубля за 1 киловатт-час. Стоит отметить, что такую стоимость удалось зафиксировать благодаря применению льготных тарифов для предприятий естественных монополий. Данная мера позволила нивелировать существенный рост экономически обоснованного тарифа на электрическую энергию для населения, ввиду роста стоимости услуги по переработке топлива для целей выработки электрической энергии на 11,8%, роста стоимости тарифов на передачу и распределение электрической энергии.
«Для населения у нас применяются исторически сложившиеся тарифы без изменения, поэтому подобная процедура будет применена и далее. Экономически обоснованный тариф влияет лишь на величину межтарифной разницы, решение по финансированию которой будет приниматься Верховным Советом при утверждении бюджета на 2024 год», — пояснил Сергей Оболоник.
Если говорить о водоснабжении и водоотведении, то здесь для всех категорий потребителей по первому пункту предусмотрен рост на услуги до 1%, по второму – на 3%. На формирование тарифа повлияло изменение стоимости электроэнергии, хлора, материалов для ремонта и инструментов.
Тепловая энергия для всех категорий потребителей будет отпускаться по ценам 2023 года. Исключение только для потребителей услуг теплоснабжения от централизованной системы теплоснабжения г. Днестровск и с. Незавертайловка. Для них рост тарифа не превышает 7%.
В целом тарифы в 2024 год на коммунальные услуги установлены на уровне экономически обоснованных. При этом, как отметил Сергей Оболоник, чтобы не допустить роста расходов населения на оплату коммунальных услуг, в проекте республиканского бюджета на 2024 год предлагается предусмотреть средства в размере 225,5 миллиона рублей, что на 2 миллиона больше суммы, предусмотренной на эти цели в прошлом году.
Если говорить о стоимости городских пассажироперевозок, то отрицательная динамика пассажиропотока повлияла на формирование предельного уровня тарифа на перевозку пассажиров электрическим транспортом в 2024 г. С нового года поездка на троллейбусе будет стоить 3,5 рубля. Это экономически обоснованный тариф.
В столице в 2022 году количество перевезенных пассажиров по сравнению с 2019 годом снизилось на 1,35 млн человек. Если в 2019 проезд оплатили более 2 млн человек, то в 2022 – лишь 1,6 млн человек. Остальные пассажиры – льготники. В Бендерском троллейбусном управлении фиксируется аналогичная статистика.
При формировании регулируемых тарифов на 2024 год принимались расчетные показатели пассажирооборота по субъектам, с учетом утвержденных графиков движения по маршрутам. Стоит отметить, что в Молдове на данный момент проезд в троллейбусе стоит более 5 рублей ПМР, аналогичная стоимость и в российском Брянске.
«Мы, реализуя указанный тариф 3,5 рубля и тот тариф, что был в прошлом году, должны понимать, что государством также субсидируется в размере 32 млн предприятия электротранспорта в Тирасполе и Бендерах. Эти субсидии по сути своей являются той же дотацией на проезд для всех без исключения граждан Приднестровской Молдавской Республики, не говоря уже о льготных категориях», — сообщил Сергей Оболоник.
Текущее положение дел у руководства Правительства вызывает обоснованное беспокойство.
По поручению Премьера будет проведена ревизия троллейбусных маршрутов и парка электротранспорта. При этом Александр Розенберг обратил внимание на тот факт, что необходимо менять подходы к организации движения общественного транспорта, оптимизировать процессы.
Его в этом вопросе поддержал и глава Тирасполя Олег Довгопол. По мнению руководителя столичной администрации, перспективным является развитие парка электробусов, которые потребляют меньше электроэнергии и более мобильны. Два автобуса, которые сегодня курсируют по Тирасполю, хорошо себя зарекомендовали. Не уничтожая троллейбусную сеть, нужно развивать новые направления, уверен Олег Довгопол. Это позволит сократить расходы на содержание городского общественного транспорта, а значит обеспечит приемлемый уровень тарифов на пассажироперевозки электротранспортом.
Председатель Правительства оставил вопрос на личном контроле. К его проработке вернутся в ближайшее время. В планах – создание госпрограммы по совершенствованию сети общественного транспорта республики.
Позитивная динамика наблюдается в обеспечении поливом земель сельхозназначения. За счет увеличения поливных площадей и сокращения технологических потерь воды удалось снизить предельный уровень тарифа на услугу централизованного водоснабжения государственной мелиоративной системы на 8%. На 2024 год установлен экономически обоснованный тариф — 1 рубль 74 копейки за 1 кубический метр воды.
По информации Минсельхозприроды, потери воды для полива сократились с 26% до 20%. Это стало возможным благодаря работе программы по восстановлению мелиоративного комплекса. По поручению Александра Розенберга профильное ведомство также учтет в работе требования по содержанию бассейнов для воды и обратит внимание на восстановление гидронасосов.