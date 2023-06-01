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Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в Приднестровье

Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в Приднестровье
фото : point.md

Действия ВСУ в Приднестровье возможны только по просьбе Кишинева, пока такого запроса не было, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества.

"Украина может реагировать и помогать, только если будет запрос от властей Республики Молдова", – сказал Зеленский, передает point.md ссылаясь на bbc.com

"Они [Приднестровье] должны объединиться с их государством, с их историей – то есть с Молдовой", - подчеркнул президент, вспомнив, как проезжал по Приднестровью и удивился, увидев там флаги России, но не Молдовы, пишет bbc.com

Ранее на саммите украинский президент выразил уверенность, что проблема непризнанного Приднестровья и объединения Молдовы будет решена после победы Украины в войне с российской агрессией.

"Нам всем нужно объединенное молдавское общество и объединенная страна Молдова. Конечно, мы хотели бы пожелать мира и сделать это без бомб, артиллерии, без смертей на вашей территории. Конечно, мы будем делать все возможное, и мы всегда поддерживаем вас, и я уверен, что это не какая-нибудь фантастика", – сказал Зеленский.

"Уверен, что после нашей победы – а я уверен в нашей победе – у вас тоже будет объединенная страна: без ракет и без России", - подчеркнул Зеленский.

Тему Приднестровья и о войсках! РФ подняли журналисты ?

Зеленский о войсках РФ в Приднестровье: "Захотят жить – уйдут"- заголовок на point.md

Журналистка спросила Зеленского, как именно, по его мнению, российские войска будут выведены с оккупированной территории Молдовы, передает news.liga.net

"Я не знаю, понадобится ли помощь других партнеров. Наверное, в этой ситуации и Румыния, и близкие наши партнеры в этом смысле можем говорить вместе. Возможно Молдова захочет подключить еще какие-то государства. Но точно Украина будет играть одну из главных ролей, потому что у нас [общая] граница. А что касается, что делать с теми, кто там, с войсками? Ну, они захотят жить – уйдут", – цитирует Зеленского point.md.

Журналистка переспросила его об участии Украины в этом процессе, на что президент сказал: "В каком смысле? Давайте не думать, такси я им заказывать не буду. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход".

Журналистка также спросила Зеленского, будет ли Украина инициировать пересмотр проекта "5+2" о процессе приднестровского урегулирования.

"Вы видите жизнь в проекте "5+2"? Вы видите результат? Будем ли мы что-то пересматривать…? Зачем говорить о неживом проекте? Я не вижу смысла об этом говорить. Надо говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю", – цитирует Зеленского point.md.
  • Вчера, 22:15
  • DTV
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