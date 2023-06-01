Румыния не видит возможности "чисто в военном отношении" вмешаться в случае конфликта в Молдове. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на полях саммита Европейского политического сообщества.
"Возникает вопрос, что означает "зонтик безопасности"? Потому что Румыния состоит в НАТО, а Молдова является нейтральным государством", – отметил Йоханнис, отвечая на вопрос о возможности обеспечить "зонтик безопасности" для Молдовы в случае "эскалации конфликта на Украине", передаёт sputniknews
"Чисто в военном отношении я не вижу возможности вмешаться в случае конфликта. Но мы можем помочь в совершенствовании персонала из Молдовы, их подготовки. Помочь дотациями, как мы это сделали, предоставив казарменные принадлежности", – сказал румынский президент.
На уточняющий вопрос, сможет ли Румыния предоставить помощь Молдове в защите воздушного пространства республики, Йоханнис подчеркнул, что это весьма сложный вопрос, опять же из-за того, что Румыния является членом НАТО.
Республика Молдавия и Украина являются частью демократической Европы, и «если мы, европейцы, не сможем им помочь, значит, мы проиграли, всё просто». Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции, в рамках проходящего сегодня, 1 июля, саммите Европейского политического сообщества, собравшегося в РМ, пишет eadaily.com
«Но это не единственная причина, по которой мы помогаем Украине и Республике Молдова мы делаем это, потому что это правильно, потому что, по нашему мнению, они часть демократической Европы, часть нашего сообщества. Молдова и Украина среди нас», — отметил Йоханис.
Он добавил, важно, чтобы Украина чувствовала гарантии от ЕС, «чтобы мы ей помогали, пока она не выиграет», то же самое верно и для Молдовы. По его словам, главной целью саммита ЕПС был запуск нескольких четких политических сигналов, что было достигнуто в категоричной форме. Первым сигналом был сигнал о значении Республики Молдова для всего европейского континента и о поддержке, которую она получает для обеспечения своей безопасности и стабильности, а также для вступления в ЕС. Вторым сигналом стало подтверждение поддержки Украины в борьбе за победу в войне. Третий сигнал — был адресован региону, Восточной Европе и расширенному черноморскому региону, регионам, стратегическое значение которых стало очевидным.
С точки зрения румынского лидера, в этой части Евросаммит в молдавских Бульбоаках можно считать успешным.