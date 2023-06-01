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В госбюджете выделят деньги на строительство нового полигона ТБО

В госбюджете выделят деньги на строительство нового полигона ТБО

Дополнительные средства будут выделены на 1-й этап строительства третьей очереди полигона твердых бытовых отходов в районе села Малаешты Григориопольского района. Законодательную инициативу Президента ПМР, которая вносит соответствующие изменения в закон о республиканском бюджете на 2023 год, на заседании рассмотрели депутаты парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам, сообщила пресс-служба ВС ПМР

«Денежные средства в размере 25 млн рублей на указанные цели предлагается направить целевым назначением в составе денежных средств, направляемых в виде субсидий из республиканского бюджета на цели осуществления Тирасполем функций столицы», - сообщил представитель Министерства финансов ПМР.

Тема строительства нового полигона в Малаештах для нужд Тирасполя обсуждалась ранее 30 мая на совещании у Президента ПМР с руководителями органов власти и управления.

Глава госадминистрации Тирасполя Олег Довгопол рассказал, что проектный эксплуатационный ресурс используемого полигона ТБО в селе Малаешты был исчерпан еще в 2020 году. Продлить срок практического использования помог запуск сортировочной линии и постоянная рекультивация. Эти меры позволили отсрочить, но не решить проблему. Полигон переполнен. А летом, когда температура воздуха повышается, увеличивается риск возгораний на свалке. Уже в мае зафиксировано несколько случаев, сейчас там дежурит пожарный расчет, рассказал Олег Довгопол. Как сообщает пресс-служба Президента ПМР, обсуждались несколько вариантов размещения нового полигона. Оптимальное решение - отработанные карьеры, которые находятся недалеко от действующего малаештского полигона ТБО.

Проект, предполагающий задействовать четыре участка, в целом оценивают приблизительно в 66 миллионов рублей. Первый этап потребует больших вложений, чем последующие, отметил Олег Довгопол, так как предстоит проложить дорогу к полигону, создать пожарные водоемы и возвести сопутствующую инфраструктуру. На запуск первой очереди потребуется не менее полугода. Глава профильного Комитета Виктор Гузун также рассказал депутатам о строительстве данного объекта, так как в составе парламентской делегации присутствовал на совещании у главы государства.

«Подготовлена проектно-сметная документация данного объекта. Он будет построен в течение нескольких лет. Проект глобальный для нашей республики. Новый полигон будет использоваться для нужд Тирасполя и Бендер. Предлагаю депутатам принять законопроект в первом чтении, во втором планируется внесение поправок», - отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.

Сегодня же депутаты Комитета по экономической политике рассмотрели ряд законопроектов во втором чтении. Это в том числе изменения в законы о подоходном налоге с физических лиц, о едином социальном налоге и страховом взносе, в законы о самозанятых и патентной системе налогообложения. Они будут вынесены на рассмотрение Верховного Совета ПМР в ближайшее время.
  • Вчера, 23:05
  • DTV
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