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Илон Маск задумал переименование социальной сети Twitter

Илон Маск задумал переименование социальной сети Twitter

Планы по переименованию социальной сети Twitter подтвердил её владелец, американский предприниматель Илон Маск. Соответствующую публикацию бизнесмен разместил 1 июня на своей странице в принадлежащей ему соцсети, передаёт regnum.ru

Маск прокомментировал сообщение портала T (w)itter Daily News, который привёл выдержку из интервью бизнесмена, в котором владелец Twitter дал понять, что в будущем социальная сеть может быть переименована. Как один из вариантов названия Илон Маск назвал букву X.

«Правда», — написал Маск в комментарии к этой публикации.

В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., которую Маск зарегистрировал в Неваде в марте текущего года. В постановлении окружного суда штата Флорида указано, что фактическое слияние компаний произошло 4 апреля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава американских компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск снова занял первую строчку рейтинга богатейших людей мира. Активы Маска возросли в результате роста цен на акции компании Tesla почти на 70% и увеличения спроса на электромобили.

В конце мая регулятор для клинических испытаний на людях дал соответствующее разрешение компании Илона Маска по производству чипов для мозга Neuralink.
  • Сегодня, 09:49
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