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Сенат США одобрил законопроект о потолке госдолга

Сенат США одобрил законопроект о потолке госдолга
Фото: Evelyn Hockstein, Reuters. Лидер большинства Сената США Чак Шумер во время пресс-конференции после принятия законопроекта о повышении повышения потолка госдолга

Сенат США принял законопроект о повышении потолка государственного долга, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-трансляцию голосования.

Документ поддержали 63 сенатора, 36 выступили против его принятия.

В среду законопроект большинством голосов одобрила Палата представителей, направив его на рассмотрение в Сенат. После одобрения обеими палатами парламента инициатива поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Документ предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Среди прочего они включают перераспределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.

Как предупредила ранее глава Минфина Джанет Йеллен, администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае Соединенные Штаты столкнутся с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" в самой стране и вызовет потрясения в мировой экономике.

  • Сегодня, 10:01
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