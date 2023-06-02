Фото: Evelyn Hockstein, Reuters. Лидер большинства Сената США Чак Шумер во время пресс-конференции после принятия законопроекта о повышении повышения потолка госдолга

Сенат США принял законопроект о повышении потолка государственного долга, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-трансляцию голосования.Документ поддержали 63 сенатора, 36 выступили против его принятия.В среду законопроект большинством голосов одобрила Палата представителей, направив его на рассмотрение в Сенат. После одобрения обеими палатами парламента инициатива поступит на подпись президенту Джо Байдену.Документ предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Среди прочего они включают перераспределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.Как предупредила ранее глава Минфина Джанет Йеллен, администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае Соединенные Штаты столкнутся с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" в самой стране и вызовет потрясения в мировой экономике.