Франция официально запретила полеты на короткие расстояния. Согласно закону, на расстояния, которые можно преодолеть менее чем за 2,5 часа на поезде, больше нельзя летать на самолете.
Кроме того, в течение дня должно ходить достаточно поездов, чтобы путешественники могли провести в пункте назначения не менее восьми часов, сообщает euronews.com
Министр транспорта страны Клеман Бон назвал эти меры "важным шагом и значительным символом в политике сокращения выбросов парниковых газов". Европа стремится совершить революцию на железнодорожном транспорте и побуждает людей выбирать поезда вместо самолетов.
Согласно опросу Европейского инвестиционного банка, проведенному в 2020 году, запрет на ближнемагистральные рейсы поддержали более 60% респондентов. А в 2021 году "Гринпис" потребовал запретить в ЕС рейсы между городами, преодолеть расстояние между которыми на поезде займет менее шести часов.
Критики заявили, что запрет во Франции - всего лишь символический вклад в заботу о климате, который сократит выбросы углекислого газа лишь незначительно. По оценкам Transport & Environment, речь идет только о 0,3% от выбросов, производимых вылетающими с материковой части Франции самолетами.
Клеман Бон ответил на заявления о гринвошинге в Твиттере, заверив, что в будущем, когда запрет будет пересмотрен, будет отменено больше рейсов. "Указ действует в течение трех лет, поэтому мы можем быть более амбициозными по мере продвижения вперед, увеличивая время в пути с 2,5 часов до как минимум 3 часов в будущем", — сказал он.
Где еще в Европе планируют запретить полеты на короткие расстояния?
В 2021 году Испания представила план по запрету ближнемагистральных рейсов к 2050-му году в случаях, когда в пункт назначения можно добраться на поезде менее чем за 2,5 часа. Это может означать запрет на полеты из Мадрида в любую точку материка.
По оценкам правительства, это позволит сократить выбросы парниковых газов на два миллиона тонн. План также предусматривает введение налога для часто летающих пассажиров и сборов на поездки в зависимости от близости конечного пункта назначения.
В 2020 году Австрия поставила условия по пакету мер COVID-19 для спасения своего флагманского авиаперевозчика, компании Austria Airlines.
Правительство помогло авиакомпании, после того как она отказалась от всех рейсов между городами, дорога между которыми занимает менее трех часов на поезде. Оно также ввело налог в размере 30 евро на рейсы протяженностью менее 350 км. В действительности был затронут только один маршрут — из Вены в Зальцбург.
В последние годы Германия также стремится снизить привлекательность авиаперевозок на короткие расстояния. В 2020 году она увеличила налоги на внутренние и внутриевропейские рейсы на 75%.
Бельгия также ввела налог в размере 10 евро на ближнемагистральные перелеты на расстояние менее 500 км от аэропорта Брюсселя.