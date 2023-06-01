Правительство предлагает упростить механизм расчета и уплаты единого социального налога. На заседании были представлены соответствующие законодательные инициативы. Как отмечает пресс-служба Правительства, они нацелены на совершенствование механизма налогообложения, а также упрощение расчета, уплаты и администрирования единого социального налога (ЕНС). Причём, со стороны как плательщиков, так и налоговых органов республики.
Сейчас расчёт и уплата организациями ЕНС в ЕГФСС производится по ставкам. При этом учитывается распределение суммы платежа на соответствующие цели. Это пенсионное обеспечение, соцстрахование работающих граждан, страхование от безработицы и улучшение оснащенности учреждений здравоохранения. Такой порядок не удобен для налогоплательщиков и требует больших трудовых затрат. Кроме того, приводит к сложностям администрирования и контроля за своевременностью и полнотой уплаты сумм со стороны налоговых органов.
Правительство предлагает перейти к уплате единого социального налога без распределения суммы сбора на соответствующие цели. Это позволит налогоплательщикам и контролирующим организациям тратить на это меньше сил, времени и денег.
Соответствующие изменения коснутся законов «Об основах обязательного социального страхования», «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих государственному социальному страхованию», «О погребении и похоронном деле», «О бюджетной классификации Приднестровской Молдавской Республики», «О занятости населения», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике».
Как отметили на заседании, подобную практику централизованного взимания налоговых пошлин единым платежным документом уже используют в таможенной сфере. Подход положительно зарекомендовал себя в работе и получил высокую оценку от всех участников внешнеэкономической деятельности государства.
Глава Правительства Александр Розенберг поддержал предложения отметив, что Правительство продолжает работать над снижением административных барьеров.
«Этот пакет документов как раз направлен на то, чтобы у нас не было расщеплений по ЕНС, был единый платеж, а профильные Фонды дальше сами занимались распределением этих денег. Это позволит сократить время и нагрузку на наши предприятия реального сектора экономики. Я считаю, что это прогрессивный шаг. Эти предложения направлены на то, чтобы поддержать реальный сектор в части снижения администрирования налоговой системы», – сказал он.
Законопроекты будут направлены в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения.