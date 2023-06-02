Депутат Европарламента от Италии Стефания Замбелли попросила Европейскую комиссию оценить ситуацию с волной заражений XBB-вариантами COVID-19. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на заявление парламентария.
По словам Замбелли, опасные штаммы обнаружены в Китае. Согласно прогнозам, к концу июня количество заражений в этой стране вырастет до 65 миллионов новых случаев еженедельно. Она также отметила высокую передаваемость вируса.
«Новая волна случаев [заражений] COVID-19, вызванная в основном вариантами XBB, была зарегистрирована в Китае. По оценкам экспертов, к концу июня в стране будет фиксироваться 65 миллионов новых случаев в неделю. Высокая трансмиссивность (передаваемость — прим. «Ленты.ру») новых вариантов — даже выше, чем у омикрона, — вызывает озабоченность, при этом мало что изменилось с точки зрения их патогенности (способности вызывать заболевания — прим. «Ленты.ру»)», — предупредила парламентарий.
В связи с этим она обратилась к Еврокомиссии за разъяснениями о том, следит ли он за эпидемиологической ситуацией в Китае.
«В какой степени Еврокомиссия следит за развитием событий, связанных с новой волной случаев COVID-19 в Китае? Обеспокоена ли она возможным распространением новых вариантов вируса?» — говорится в тексте обращения Замбелли.
5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19. Как сообщил глава ВОЗ, из-за коронавируса во всем мире умерли как минимум 20 миллионов человек.
«COVID-19 в настоящее время является установленной и постоянной проблемой здравоохранения, которая больше не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — говорится в заявлении организации.
Позднее Гебреисус добавил, что коронавирус никогда нельзя будет полностью искоренить и назвал данную проблему постоянной.
Накануне РИА Новости сообщили, что экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей, следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году.
"Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1 600 миллиардов (или – 1,6 триллиона) рублей", - говорится в документе.
Отмечается, что экономический ущерб состоит из прямых медицинских расходов, которые подразумевают расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания, и непрямых потерь экономики – потери рабочего времени, когда пациент находится на лечении и выбывает из трудовых отношений; потери рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста.
Прямые медицинские расходы в России от COVID-19 в 2022 году могут быть оценены в сумму в диапазон от 0,76 до 1,35 триллионов рублей, в зависимости от разных методик подсчета, средняя оценка составляет 1,1 триллиона, поясняется в докладе.
Учитывая значительное количество умерших от COVID-19 в 2022 году предварительная оценка только одной составляющей непрямых потерь экономики – "потери лет жизни в случае летального исхода" – может быть определена в сумму не менее 0,5 триллиона рублей, уточняется в документе.
Новая коронавирусная инфекция продолжает оставаться глобальной актуальной проблемой, сообщается в докладе. Всего в России в 2022 году было выявлено более 12,1 миллиона новых случаев заболевания, рост заболеваемости в прошлом году составил 34,2%. Заболеваемость детского населения в возрасте от 0 до 17 лет превысила показатель 2021 года в 2 раза.