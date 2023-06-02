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Украина назвала страны, которые войдут в «коалицию истребителей»

Украина назвала страны, которые войдут в «коалицию истребителей»

В коалицию истребителей для Украины вошли восемь европейских стран. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает «Европейская правда».

«Оформилась основа европейской части коалиции с участием уже восьми стран: Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу», – цитирует его Газета.ru.

Жовква отметил, что контуры коалиции по истребителям удалось «очертить» по итогам поездки президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдавию. По его словам, к коалиции в дальнейшем могут присоединится и другие страны.

В Офисе президента Украины заявили, что удалось договорится о подготовке пилотов и обслуживающего персонала для истребителей четвертого поколения, «включая, но не ограничиваясь F-16».

Президент Украины Зеленский во время визита в Молдавию призвал ускорить формирование на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей.

Минобороны Украины сообщало, что для полного возвращения контроля над территориями Украине необходимо 48 самолетов F-16.

16 мая стало известно, что премьер Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о создании международной коалиции для поставки боевой авиации на Украину.

Напомним, что на саммите в Бульбоаке премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а глава правительства Нидерландов Марк Рютте сказал, что его страна также вскоре приступит к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16.
  • Вчера, 18:53
  • DTV
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