В коалицию истребителей для Украины вошли восемь европейских стран. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает «Европейская правда».
«Оформилась основа европейской части коалиции с участием уже восьми стран: Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу», – цитирует его Газета.ru.
Жовква отметил, что контуры коалиции по истребителям удалось «очертить» по итогам поездки президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдавию. По его словам, к коалиции в дальнейшем могут присоединится и другие страны.
В Офисе президента Украины заявили, что удалось договорится о подготовке пилотов и обслуживающего персонала для истребителей четвертого поколения, «включая, но не ограничиваясь F-16».
Президент Украины Зеленский во время визита в Молдавию призвал ускорить формирование на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей.
Минобороны Украины сообщало, что для полного возвращения контроля над территориями Украине необходимо 48 самолетов F-16.
16 мая стало известно, что премьер Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о создании международной коалиции для поставки боевой авиации на Украину.
Напомним, что на саммите в Бульбоаке премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а глава правительства Нидерландов Марк Рютте сказал, что его страна также вскоре приступит к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16.