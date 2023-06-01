Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики акцентирует внимание физических лиц – плательщиков сбора-виньетки на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства.
«Вступившие в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях ПМР на сегодняшний день закрепляют административную ответственность лиц, нарушивших условия операций с транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию Приднестровья в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза, примененной в особенном порядке», - предупреждает ответственное ведомство, пишет NewsPMR.Com
Речь идет не только об изменении состояния авто, пользовании и распоряжении им в нарушение условий такого ввоза, но и, что особенно важно, – о необходимости соблюдения срока действия и требований таможенной процедуры временного ввоза, за который был уплачен сбор-виньетка.
«В частности, п.3 ст. 16.4 КоАП закреплена административная ответственность за непомещение транспортного средства, ранее ввезенного в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза, примененной в особенном порядке, под одну из таможенных процедур, предусмотренных Таможенным кодексом ПМР, в течение 30 дней со дня, следующего за днем истечения срока действия подтверждения, удостоверяющего уплату сбора-виньетки. Размер админштрафа в случае нарушения предусмотрен от 50 до 100 РУ МЗП (от 920 до 1 840 рублей)», - информирует ГТК ПМР.
Ведомство также обращает внимание на то, что физическим лицам законодательно предоставлена возможность поместить временно ввезенное в особенном порядке транспортное средство под одну из таможенных процедур, предусмотренных ТК ПМР, без фактического вывоза такого транспортного средства с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики.