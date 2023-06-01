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Подведены итоги конкурса среди организаций, оказывающих социальные услуги

Подведены итоги конкурса среди организаций, оказывающих социальные услуги
фото из архива dnestr.tv Центр реабилитации и консультирования «ОСОРЦ»

Подведены итоги повторного конкурса общественно полезных проектов по оказанию социальных услуг семьям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, а также инвалидами с детства, страдающими психоневрологическими отклонениями в развитии, сообщается на сайте Минсоцзащиты ПМР.

Комиссия, куда вошли представители министерств здравоохранения, просвещения, экономического развития, а также соцзащиты и труда, определила лучший проект. Это проект «Полезное дело – достойная жизнь», предложенный общественной организацией НП «Базовый центр реабилитации и консультирования "ОСОРЦ"».

Цель проекта - улучшение качества жизни семей, в которых воспитываются дети или молодые люди с психоневрологическими отклонениями в развитии, в том числе с ментальными нарушениями, посредством работы группы дневного пребывания для инвалидов всех возрастов.

Финансирование расходов на оказание социальных услуг победивших в конкурсе общественных организаций осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
  • Вчера, 19:42
  • DTV
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