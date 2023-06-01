фото из архива dnestr.tv Центр реабилитации и консультирования «ОСОРЦ»
Подведены итоги повторного конкурса общественно полезных проектов по оказанию социальных услуг семьям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, а также инвалидами с детства, страдающими психоневрологическими отклонениями в развитии, сообщается на сайте Минсоцзащиты ПМР.
Комиссия, куда вошли представители министерств здравоохранения, просвещения, экономического развития, а также соцзащиты и труда, определила лучший проект. Это проект «Полезное дело – достойная жизнь», предложенный общественной организацией НП «Базовый центр реабилитации и консультирования "ОСОРЦ"».
Цель проекта - улучшение качества жизни семей, в которых воспитываются дети или молодые люди с психоневрологическими отклонениями в развитии, в том числе с ментальными нарушениями, посредством работы группы дневного пребывания для инвалидов всех возрастов.
Финансирование расходов на оказание социальных услуг победивших в конкурсе общественных организаций осуществляется за счет средств республиканского бюджета.