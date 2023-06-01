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Оптимизация общественного транспорта

Оптимизация общественного транспорта

С нового года подорожает проезд в городском электротранспорте Тирасполя и Бендер с нынешних трех до трех с половиной рублей. Для льготников и пенсионеров поездка в троллейбусе останется бесплатной.

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики, которое вступает в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года включительно, устанавливается предельный уровень тарифа на перевозку пассажиров электрическим транспортом на 2024 год в размере 3 рублей 50 копеек за 1 поездку по одному маршруту.

На формирование предельного уровня тарифа на перевозку пассажиров электрическим транспортом в 2024 году повлияла отрицательная динамика пассажиропотока. Сейчас наблюдается его снижение, планируется провести ревизию маршрутов.

Так, в столице в прошлом году количество перевезенных пассажиров по сравнению с 2019 годом снизилось на 1,35 млн человек. Если в 2019-м проезд оплатили более 2 млн человек, то в 2022 – лишь 1,6 млн человек. Остальные пассажиры – льготники. В Бендерском троллейбусном управлении фиксируется аналогичная статистика.

В министерстве экономического развития считают, что тариф в размере 3,5 рубля за одну поездку – экономически обоснованный. При его формировании принимались расчетные показатели пассажирооборота по субъектам, с учетом утвержденных графиков движения по маршрутам.

«Мы, реализуя указанный тариф 3,5 рубля и тот тариф, что был в прошлом году, должны понимать, что государством также субсидируется в размере 32 млн предприятия электротранспорта в Тирасполе и Бендерах. Эти субсидии по сути своей являются той же дотацией на проезд для всех без исключения граждан Приднестровской Молдавской Республики, не говоря уже о льготных категориях», - пояснили в Минэкономразвития ПМР.

По поручению председателя Правительства ПМР будет проведена ревизия троллейбусных маршрутов и парка электротранспорта. Готовится оптимизация организации движения общественного транспорта. Одним из перспективных направлений является развитие парка электробусов, которые потребляют меньше электроэнергии и более мобильны. Два автобуса, которые сегодня курсируют по Тирасполю, хорошо себя зарекомендовали.

«Это позволит сократить расходы на содержание городского общественного транспорта, а значит обеспечит приемлемый уровень тарифов на пассажироперевозки электротранспортом», - считает глава столичной госадминистрации Олег Довгопол.

источник : NewsPMR.Com
  • Вчера, 19:59
  • DTV
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