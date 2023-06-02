Обозреватель The Verge Крис Уэлч, пообщался с представителями компании Telly и ознакомился с бесплатным телевизором с двумя экранами, один из которых используется для показа рекламы.
В середине мая компания Telly, созданная соучредителем Pluto TV Ильей Позиным, представила необычный телевизор, который состоит из двух экраном. Согласно задумке, первый используется по назначению, тогда как на втором постоянно показывается реклама. Такое устройство будет предлагаться бесплатно, пишет Газета.ru
Несмотря на то что производитель называет Telly «телевизором за $1000», который пользователи смогут получить бесплатно, у обозревателя The Verge сложилось другое мнение. Журналист признался, что ему не удалось провести полноценный тест устройства, однако по отображаемой картинке рабочего стола Google TV он понял, что основной экран Telly мало чем отличается от дисплеев в бюджетных телевизорах Vizio, TCL или Hisense за $300.
Производитель заявляет, что 55-дюймовый дисплей с 4K-разрешением способен отображать HDR-контент, однако это Уэлчу проверить не удалось. Он также отметил, что это обычный телевизор, который «становится умным» благодаря комплектному TV-стику на базе Google TV.
Также из разговора журналиста с представителями компании стало известно, что пользователи не смогут накрывать рекламный экран или как-то перепрошить устройство — в первом случае последует крупный штраф или отзыв устройства, а во втором — поломка.
Компания планирует «раздать» летом 2023 года 500 тыс. Telly — уже более 250 тыс. американцев согласились стать пользователями бесплатного телевизора. Для этого им необходимо предоставить кредитную карту для списания средств в случае штрафа, а также согласиться не передачу информации о просматриваемом контенте, каналах, продолжительности их просмотра и обработку другой информации, которая будет полезна рекламодателям.
Первые два автомата установили в городе Ако, расположенном в регионе, который, по мнению сейсмологов, наиболее уязвим для землетрясения. Автоматы с напитками и продуктами питания поставили возле зданий, отведенных под эвакуационные убежища. Уточняется, что машины автоматически «разблокируются» в случае предупреждения о сильном дожде или приказа об эвакуации после землетрясения силой пять баллов или выше по семибалльной шкале сейсмической интенсивности Японии.
Представитель компании-производителя автоматов заявил, что их машины являются первыми в своем роде в Японии, одной из самых сейсмически активных стран мира, где все более мощные тайфуны в последние годы вызывали массовые наводнения и оползни. Он добавил, что в будущем компания планирует поставить такие автоматы по всей территории страны.