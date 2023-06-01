Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ сохраняет свою позицию и утверждает, что Республика Молдова не будет запрещать импорт зерна из Украины, а будет постоянно контролировать этот процесс, в то время как ассоциация Forţa Fermierilor продолжает оказывать давление с целью введения ограничений.
В качестве аргумента в пользу сохранения сложившейся ситуации вице-премьер, министр сельского хозяйства РМ Владимир Боля заявил, что за последнее время из Украины было ввезено всего 10 зерновозов, соответственно условий для введения ограничений нет, передает Mold-Street.
«Окончательное решение было принято вместе со всеми фермерами, со всеми крупными ассоциациями, а эта ассоциация (Forța Fermierilor) является одной из самых маленьких по сравнению с крупными, которые были за столом переговоров и объединяют фермеров, у которых десятки тысяч гектаров всего. Мы говорим о действиях, которые дают результат, мы делаем действия не ради действий, а ради результатов. Я наблюдаю с 2 мая, когда Евросоюз ввел запреты, сколько импортировано. По состоянию на 29 мая за весь период ввезено 10 грузовиков кукурузы, пшеницы – ноль, подсолнечника – ноль и рапса – ноль», – заявил Владимир Боля в телеэфире.
В ответ Forța Fermierilor обвинила Болю в предоставлении недостоверных данных об импорте кукурузы из Украины и прислала документ с таможенной статистикой импорта и транзита зерновых и масличных культур из Украины через Молдову за май.
«За указанный период в Республику Молдова прибыло не 10 грузовиков с импортной кукурузой, а 57. Общий объем импорта кукурузы составил 1430 тонн по средней цене 2,7 лея за кг, что примерно на 1,5 лея меньше, чем себестоимость килограмма кукурузы, произведенной в 2022 сельскохозяйственном году в Молдове», – говорится в сообщении ассоциации Forța Fermierilor.
С другой стороны, данные, проанализированные и опубликованные экспертом Юрием Рижей, показывают, что за первые четыре месяца этого года из Украины было импортировано около 21 370 тонн кукурузы по средней цене 4,14 лея за килограмм.
Если объединить с данными за май, получится количество примерно 22 800 тонн. Следует отметить, что около 99% импортируемой в Молдову кукурузы было из Украины.
Для сравнения, за этот период страна экспортировала более 333 тысяч тонн кукурузы, что примерно в 15 раз больше, чем мы импортировали. Средняя экспортная цена составила 4,77 лея за килограмм.