ДТП произошло днём 2 июня в г. Бендеры, на пересечении улиц Кишинёвской и Бендерского Восстания.
Момент аварии попал в объективы камер «Безопасного города». Белый «Опель» на повороте выехал за пределы проезжей части, по пути снёс дорожный знак 1.34.3 «Направление поворота» и врезался в забор частного дома.
За рулём иномарки находилась 30-летняя женщина. Она была пристёгнута. Сзади в детских удерживающих устройствах сидели её сыновья – трёх и семи лет, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На скорой в Бендерский центр матери и ребёнка доставили самого младшего пассажира – в момент аварии он головой ударился о переднее сиденье. В результате ДТП мальчик не сильно пострадал, мать отказалась от госпитализации.
Сотрудникам ГАИ женщина объяснила, что во время движения уснула за рулём, в результате чего потеряла контроль над управлением авто.
По факту ДТП проводится разбирательство.
Госавтоинспекция Приднестровья напоминает водителям: садиться за руль в утомлённом состоянии опасно. При признаках сонливости, недомогания лучше воздержаться от поездки.