Dnestr.TV

 
0

В Бендерах женщина уснула за рулём

В Бендерах женщина уснула за рулём
Фото: пресс-центр МВД ПМР

ДТП произошло днём 2 июня в г. Бендеры, на пересечении улиц Кишинёвской и Бендерского Восстания.

Момент аварии попал в объективы камер «Безопасного города». Белый «Опель» на повороте выехал за пределы проезжей части, по пути снёс дорожный знак 1.34.3 «Направление поворота» и врезался в забор частного дома.

За рулём иномарки находилась 30-летняя женщина. Она была пристёгнута. Сзади в детских удерживающих устройствах сидели её сыновья – трёх и семи лет, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

На скорой в Бендерский центр матери и ребёнка доставили самого младшего пассажира – в момент аварии он головой ударился о переднее сиденье. В результате ДТП мальчик не сильно пострадал, мать отказалась от госпитализации.

Сотрудникам ГАИ женщина объяснила, что во время движения уснула за рулём, в результате чего потеряла контроль над управлением авто.

По факту ДТП проводится разбирательство.

Госавтоинспекция Приднестровья напоминает водителям: садиться за руль в утомлённом состоянии опасно. При признаках сонливости, недомогания лучше воздержаться от поездки.
  • Сегодня, 12:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Линксервис : борьба продолжается
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Линксервис : борьба продолжается
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна