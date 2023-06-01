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Сбор в размере 9 евро, взимаемый с каждого пассажира в Международном аэропорту Кишинева, будет снижен

Сбор в размере 9 евро, взимаемый с каждого пассажира в Международном аэропорту Кишинева, будет снижен
Фото: открытые источники

Процесс пересмотра этого налога в сторону понижения находится на последних стадиях, и Правительство Молдовы примет решение по этому поводу. Пересмотренная плата будет применяться с июня.

Выступая в подкасте «Свободная Европа» «По существу…», министр инфраструктуры и регионального развития РМ Лилия Дабижа сказала: «Да, мы сделали экономические расчеты, обосновывающие необходимость снижения этого налога на модернизацию, который, как мы надеемся, будет [как результат] привлекать больше недорогих операторов».

Министр уточнил, что новый налог будет применяться с июня, но не назвал точную дату и не сказал, насколько будет снижен налог.

Однако ранее премьер-министр РМ Дорин Речан заявил, что аэропортовый сбор может быть снижен на первом этапе на 50%, а затем и вовсе отменен.

Лилия Дабижа также заявила, что помимо просьбы снизить аэропортовый сбор, исходящей от ирландского бюджетного оператора Ryanair, аналогичные просьбы поступали и от других операторов.

В настоящее время сборы в Кишиневском аэропорту на одного пассажира составляют 25 евро, включая налог в размере 9 евро, который был яблоком раздора и условием прихода бюджетных компаний в Республику Молдова.

Высокие сборы препятствуют приезду бюджетных операторов из ЕС в Республику Молдова. Однако в соседних странах бюджетные операторы выполняют рейсы по разным направлениям по ценам от 15 до 30 евро. У RyanAir было несколько попыток зайти в Республику Молдова, но они отказались из-за высоких налогов, пишет bani.md.
  • Сегодня, 13:11
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