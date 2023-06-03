Dnestr.TV

 
0

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга во избежание дефолта, сообщили в Белом доме.

"В субботу, 3 июня, президент подписал закон "Акт 2023 года о бюджетной ответственности", который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года", — говорится в заявлении, передает ria.ru.

Помимо этого, американский президент поблагодарил лидеров конгресса за сотрудничество при принятии этого документа.

На прошлой неделе Байден и законодатели достигли принципиальной договоренности, которая позволит избежать дефолта в стране. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в подробности сделки, сообщив только, что она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого".

По информации телеканала CNN, в соглашении говорится о двухлетнем повышении потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета в 2024 году, за исключением оборонных, на уровне нынешнего финансового года. В свою очередь, в 2025 году государственные траты планируется увеличить на один процент.

Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рисковала уже в начале июня оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, контролирующие палату представителей, увязывали с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.
  • Вчера, 22:54
  • DTV
  • Просмотров: 28
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • Линксервис : борьба продолжается
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • Линксервис : борьба продолжается
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна