Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга во избежание дефолта, сообщили в Белом доме.
"В субботу, 3 июня, президент подписал закон "Акт 2023 года о бюджетной ответственности", который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года", — говорится в заявлении, передает ria.ru.
Помимо этого, американский президент поблагодарил лидеров конгресса за сотрудничество при принятии этого документа.
На прошлой неделе Байден и законодатели достигли принципиальной договоренности, которая позволит избежать дефолта в стране. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в подробности сделки, сообщив только, что она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого".
По информации телеканала CNN, в соглашении говорится о двухлетнем повышении потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета в 2024 году, за исключением оборонных, на уровне нынешнего финансового года. В свою очередь, в 2025 году государственные траты планируется увеличить на один процент.
Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рисковала уже в начале июня оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, контролирующие палату представителей, увязывали с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.