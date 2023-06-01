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Кто в Молдове зарабатывает больше всего

Кто в Молдове зарабатывает больше всего

В Молдове в I квартале 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в реальном секторе с 4 и более работниками и во всех бюджетных учреждениях составила 11 486,2 лея

"В I квартале 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в реальном секторе с 4 и более работниками и во всех бюджетных учреждениях составила 11 486,2 лея, увеличившись, в номинальном выражении, по сравнению с I кварталом 2022 года на 20,1%, а в реальном выражении (скорректированный на индекс потребительских цен) – уменьшившись на 3,9%", – отметили в Нацбюро статистики, пишет kp.md.

Самые большие зарплаты - в сфере информации и коммуникаций (почти 30 тысяч леев). Немало получают финансисты и страховщики (21711,9 лея), за которыми следуют работники в сфере производства электро- и теплоэнергии (1656,4 лея).

На другом полюсе расположились мастера культуры (8583,6 лея), а также те, кто занят в гостиничном бизнесе и в сфере услуг (7217 леев). Меньше всех, как обычно, зарабатывают те, кто занят сельским хозяйством, лесоводством и рыбоводством (7046,4 лея),

Национальное бюро статистики РМ сообщает, что, по результатам исследования рабочей силы (ОРС), в первом квартале 2023 года рабочая сила (активное население в возрасте 15 лет и старше) Республики Молдова, которая включает занятое население и безработных, составила 916,1 тыс. человек, увеличившись на 7,3% по сравнению с первым кварталом 2022 года (854,2 тыс.).

Занятое население в возрасте 15 лет и старше составила 865,3 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 828,5 тыс. человек в первом квартале 2022 года.

Уровень безработицы (доля безработных, согласно определению МOТ, в рабочей силе) в целом по стране зафиксировал значение 5,5%, что выше уровня первого квартала 2022 года (3,0%).
  • Вчера, 23:18
  • DTV
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