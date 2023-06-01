Министерству сельского хозяйства Молдовы поручено раз в три дня вести мониторинг экспортных потоков сахара из страны, такое положение содержится в изданном 31 мая решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«Министерство сельского хозяйства будет вести мониторинг экспортного потока сахара в соответствии с данными, предоставляемыми Таможенной службой, раз в три дня, с момента издания этого распоряжения», — отмечается в тексте документа, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
Минсельхозу также поручено предлагать, если потребуется, «меры вмешательства в целях обеспечения продовольственной безопасности страны».
Для сахарной отрасли Молдовы 2022 год выдался крайне неудачным, было собрано всего 382,1 тысячи тонн сахарной свеклы против 757,8 тысячи тонн в 2021 году. В качестве основной причины эксперты называли засуху, отмечая, что урожай был самым низким за прошедшее десятилетие. Посевная площадь сахарной свеклы в 2022 году составила около 13 тысяч га, что примерно на 3 тысячи га меньше, чем годом ранее.
Тем временем, в некоторых СМИ пишут, что в Румынии сахар может исчезнуть с полок магазинов из-за запрета Украиной экспорта продукта.
С 5 июня по 15 сентября Украина вводит запрет на экспорт сахара из страны из-за риска возникновения дефицита этого продукта летом. В Румынии, которая является крупнейшим импортером украинского сахара, опасаются, что сахар исчезнет с полок магазинов, сообщает newsmaker.md ссылаясь на observatornews.ro.
Как говорится в решении минэкономики Украины, летом в Украине растет потребление сахара. Поэтому во избежание возникновения дефицита и роста цен на внутреннем рынке в этот период Украина с 5 июня по 15 сентября вводит запрет на экспорт продукта.
В связи с этим в Румынии ожидают повышение цен на сахар в магазинах и последующего цепного роста цен на другие продукты.
Румыния является крупнейшим импортером сахара из Украины. В период с октября 2022 года по апрель 2023 года страна импортировала почти 85 тыс. тонн сахара из Украины. Это 30% от общего объема импорта ЕС.
Следует отметить, что в 2021 году Молдова занимала третье место в рейтинге стран-импортеров сахара из Украины. В 2022 году в тройку крупнейших импортеров сахара из Украины входили Румыния, Польша и Италия.
В апреле Польша, Венгрия и Словакия ввели временный запрет на импорт зерна, масличных культур и другой сельхозпродукции из Украины, чтобы защитить местных сельхозпроизводителей. Чуть позже подобные меры ввела Румыния и Болгария.
Молдова также планировала ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. В ответ в правительстве Украины 7 мая заявили, что готовят постановление о запрете импорта из Молдовы. После этого молдавские власти передумали вводить ограничения для Украины. «Введение ограничений на импорт ничего бы не решило. Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевые результаты. Напротив, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно», — заявил министр сельского хозяйства Владимир Боля, передает newsmaker.md.