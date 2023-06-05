Европейская комиссия продлит запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, сообщило польское агентство PAP со ссылкой на свои источники в Брюсселе. О том, что ЕК подготовила проект документа, который продлевает действие запрета, сообщил также министр сельского хозяйства Польши Робер Телус, передаёт РБК
«Мы получили от ЕС проект нового регламента, запрещающего ввоз 4 товаров в 5 странах», — заявил он, пояснив, что запрет планируют продлить до 15 сентября. «Это проект, но я надеюсь, что он вступит в силу с завтрашнего дня», — написал министр в Twitter.
Запрет на экспорт украинской пшеницы, рапса, кукурузы и семян подсолнечника в пять европейских стран был введен 2 мая сроком до 5 июня. Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным, ею можно свободно торговать на других европейских рынках.
ЕС и Украина заключили в 2016 году соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, благодаря чему было приостановлено действие тарифов и пошлин примерно на половину сельскохозяйственных товаров с Украины. Импорт в Евросоюз оставшейся части товаров был облегчен в мае 2022-го сроком на один год в рамках «маршрутов солидарности» для стимулирования украинской экономики и постепенной интеграции страны во внутренний рынок Европы.
Импорт сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос в 2022 году, что вызвало недовольство среди фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, говорилось в совместном докладе представителей этих государств.
Страны обратились в ЕС с просьбой ввести ограничительные меры и поддержать сельхозпроизводителей этих стран.
В мае, одновременно со вступлением в силу мер Еврокомиссии, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались снять ограничения, которые они вводили против экспорта сельхозпродукции с Украины самостоятельно.
О том, что ограничения на импорт зерна из Украины нужно продлить как минимум до конца октября, 30 мая заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский. По его словам, "в хранилищах приграничных [стран] больше зерна, чем в Украине, и именно поэтому мы должны продлить этот временный запрет на ввоз для улучшения ситуации в соседних странах".
Украина выступала против продления запрета. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил журналистам в Брюсселе, что уже через несколько недель после введения запрета на импорт некоторыми странами ЕС возникли большие трудности с функционированием черноморского "зернового коридора", вызванные действиями России. В итоге украинская сторона не могла загружать суда зерном в течение 10 дней, пишет gordonua.com
28 апреля Министерство иностранных дел Украины выразило протест Польше и Европейскому союзу. В украинском МИДе считают, что для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в отдельные страны союза есть "все правовые основания".