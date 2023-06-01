В Молдове родственники не разрешают изъятие органов от потенциальных доноров, у которых зафиксирована смертью мозга. Власти готовят реестр отказов, чтобы понять причины.
"Молдаване не хотят жертвовать органы по религиозным причинам, а также потому, что боятся торговли органами. Есть проблема и на системном уровне, так как мало квалифицированных специалистов для выявления доноров в состоянии мертвого мозга”, – со ссылкой на europalibera.org цитирует директора Агентства трансплантологии Владимира Болокана rupor.md
В целом по стране всего четыре координатора, которые работают с бригадами трансплантологов: в Республиканской больнице, в больнице “Святой Троицы” Кишинева, в районных больницах Оргеева и Хынчешт.
“У нас нет специалистов, которые сообщали бы о пациентах с мертвым мозгом, у которых мы могли бы взять органы. Например, умер координатор Института неотложной медицинской помощи, и более полугода ушло на подготовку двух специалистов, которые еще не приступили к работе. В Институте неврологии и нейрохирургии мы не можем найти координатора, директор обещал нам подобрать человека”, – пояснил Владимир Болокан.
В прошлом году Молдова присоединилась к информационной системе, в которой государства-члены уведомляют об органах, которые они могут предоставить для трансплантации в других странах, но до сегодняшнего дня в республике не получили ни одного органа из этих стран.
“В рамках международного соглашения у нас есть доступ к обмену органами, но приоритет имеют пациенты из стран происхождения. Доступны легкие и сердце, но мы эти органы не пересаживаем”, - поясняет эксперт.
Специализирующийся на трансплантации печени хирург Адриан Хотиняну отмечает, что доноры с мертвым мозгом представляют проблему.
“Обычно доноры находятся в больницах, но нас не уведомляют об этих случаях. Мы всего лишь команда, осуществляющая трансплантации. У нас есть специалисты, оборудование, но нет доноров. Думаю, дело в системе, а не в людях”, – считает хирург.
С начала этого года в Молдове было проведено две операции по пересадке органов: печени и почек. В списках ожидания остаются более 100 человек.
Ранее nokta.md писала о том, что в Молдове с 2008 года действует закон о трансплантации органов, тканей и клеток человека. Там описана процедура донорства не только посмертного, но и при жизни, кто имеет право изымать органы и при каких условиях, а также где и как донорские органы и ткани должны храниться.
Как сказано в законе, он составляет «правовую базу регулирования трансплантации всех органов, тканей и клеток человека, включая гематопоэтические клетки, полученные из пуповинной крови, костного мозга и периферийной крови, кроме репродуктивных органов, тканей и клеток (исключая матку), эмбриональных и фетальных органов, тканей и клеток (включая эмбриональные гематопоэтические клетки), органов, тканей и клеток, полученных от животных, крови и ее компонентов».
Органы можно изымать у всех умерших?
Нет, речь не идёт о случаях естественной смерти. Донорами органов посмертно могут стать только люди, у которых констатирована смерть мозга. Т.е. делать каждого умершего донором органов и рассматривать его «как запчасть, автоматически» — невозможно.
Смерть мозга — состояние, при котором головной мозг перестает выполнять все свои функции, и функция сердца, кровообращение и дыхательная деятельность поддерживается искусственно с помощью техоборудования в мед учреждениях. На данном этапе развития медицины смерть мозга лечению не подлежит. Кто и как должен констатировать смерть?
Констатировать смерть головного мозга может только квалифицированный врач, который не будет затем заниматься изъятием органов у умершего, их трансплантацией другому человеку и не несет ответственность за получателя органа. Проще говоря, констатируют смерть мозга, изымают органы и проводят трансплантацию — обязательно разные бригады врачей.
При этом, согласно закону о трансплантации органов, тканей и клеток человека, смерть мозга должны констатировать до начала процедуры донорства:
a) в случае полной и необратимой остановки сердца и дыхания, даже после проведения всех реанимационных мероприятий в течение не менее 5 минут.
б) смерть мозга должны констатировать с помощью специальных тестов (критериев), утвержденных Министерством здравоохранения.
Причем констатировать смерть мозга и заявить о возможности изъятия органов могут далеко не в каждой больнице. Изъятие и консервирование органов для трансплантации производятся исключительно в государственных медицинских учреждениях, которые получили по представлению Агентства по трансплантологии разрешение Министерства здравоохранения. Таких в Молдове всего три.
Кто может дать согласие на донорство или запретить изъятие? Согласно ст.13 Закона о трансплантации, изымать органы у человека и трансплантировать их другим можно только если:
-потенциальный донор согласился на это при жизни,
-нет письменного возражения против донорства со стороны близких родственников умершего,
-его родственники не пришли, чтобы выразить мнение по поводу процедуры донорства, и о них нет сведений (кто они и где находятся),
-это не повлияет на результаты вскрытия в судебно-медицинских случаях.
Отметим, что эта статья в законе никак не изменялась с 2008 года, и никаких «нововведений» в ней нет.
Если хотя бы одно из условий, перечисленных выше, не соблюдается или потенциальный донор при жизни написал отказ от посмертного донорства или выразил его в какой-то другой форме, изъятие органов и их трансплантация другим не допускается.
В феврале этого года в Молдове планировали запустить электронный реестр лиц, отказавшихся стать посмертными донорами органов. Чтобы оформить отказ, нужно будет отправить письмо в данное ведомство либо явиться в него лично или же подать заявление в электронном виде на сайте агентства.
Таким образом, люди, не выразившие отказ, будут считаться посмертными донорами органов. В минувшем году в 75% случаев родственники потенциальных доноров отказывали в изъятии органов.