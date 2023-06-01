Состоялось традиционное для утра понедельника селекторное совещание Президента Приднестровья с руководителями органов государственной власти и управления. Основные докладчики – главы государственных администраций. Они проинформировали о текущей ситуации в городах и районах республики. Рассказали о поступлении доходов в местные бюджеты и плановых расходах, сообщает пресс-служба главы государства
Повсеместно сформированы резервы для выплаты отпускных учителям. Педагоги уже получают средства на руки.
Говорили о программе ФКВ. Законодательно закреплены коррективы, связанные с выделением бюджетных средств на реализацию расширенной программы капвложений текущего года. Через неделю главы госадминистраций представят детальную информацию об объектах, суммах, предусмотренных на их строительство и ремонт, стадии, на которой находятся работы, и предполагаемых сроках их завершения. Обсуждали также, как обеспечивается функционирование учреждений, инфраструктура которых ремонтируется. По необходимости коллективы временно переводят в другие заведения.
Погодные условия позволили вернуться к проведению кровельных работ. Ремонтируют в том числе крыши многоэтажных домов. Ведутся дорожные работы. Докладчики проинформировали о подвижках на конкретных участках. Глава Тирасполя сообщил, что в столице приступили к выполнению программы благоустройства тротуаров.
Не осталась без внимания проблематика вывоза твердых бытовых отходов. Безоговорочно решено, что действующий малаештский полигон ТБО прекращает прием мусора. На его культивацию отведен месяц. Отходы из Тирасполя и Бендер будут вывозить на парканский полигон. Специалисты подсчитали, что при объемах отходов двух городов этой площадкой можно будет пользоваться до декабря текущего года. К этому времени должен быть готов новый полигон, строительство которого запланировано на базе отработанных карьеров в полутора километрах от закрытой малаештской свалки.
Обсуждали на совещании готовность летних оздоровительных лагерей. Главы доложили о количестве развернутых и планируемых к открытию площадок дневного пребывания детей на базе образовательных и иных учреждений. Олег Довгопол сообщил, что на текущей неделе будет организован первый заезд в лагерь «Спартак». Проверяющие структуры подтвердили готовность объекта принимать детей. Руководитель столичной администрации также рассказал, что в Тирасполе утверждена концепция развития туризма. Готовятся экскурсионные туры для русскоязычных и англоговорящих посетителей. Яркая точка экскурсионных туров – Екатерининский парк. Его развитие продолжается. В ближайших планах открытие новых развлекательных аттракционов, поделился Олег Довгопол.
Бендерский глава остановился в докладе на открытии в городе велосипедной тропы, подчеркнув, что сеть велодорожек, обеспеченная соответствующей инфраструктурой, будет расширена. Маршруты прокладываются во взаимодействии с МВД. Не остался без внимания и турецкий подвал, открытый на минувших выходных. Это новая историко-туристическая локация. Президент выразил благодарность всем, кто был задействован в работе по созданию объекта и подготовке праздничного мероприятия. Вадим Красносельский рекомендовал и другим населенным пунктам с пользой использовать подобные находки.
Глава государства акцентировал внимание на том, что республика даже в самых сложных обстоятельствах продолжает обновлять и развивать социальную инфраструктуру, создавая условия для труда и отдыха приднестровцев. Показательным фактором, по словам Вадима Красносельского, является разнообразная праздничная программа ко Дню защиты детей, которая охватила всю республику. Развлекательные мероприятия прошли как на центральных площадках городов, так и в самых удаленных уголках Приднестровья. Еще один значимый аспект – вовлеченность предпринимателей, которые обеспечили детей сладкими подарками. Отмечено, что в первые дни лета в тематических программах, посвященных Дню защиты детей, активно участвовали не только местные жители, но и многочисленные гости из Молдовы, столица которой в эти дни была сосредоточена на проведении мероприятий политического толка.
Участники совещания распланировали рабочую неделю.
Среди вопросов, которые требуют обсуждения, – проблематика, с которой столкнулись частные поставщики молока. Речь идет о гражданах, ведущих подсобное хозяйство и сдающих молоко на переработку. Единственное предприятие, которое принимает его, – Тираспольский молочный комбинат. Ранее он проводил сбор пять дней в неделю, сейчас ограничился тремя днями.
Частные владельцы крупного рогатого скота обеспокоены, что продукция будет портиться. Крупные предприятия, развивающие собственную сырьевую базу, все менее заинтересованы в сборе молока у частников.
По поручению Президента все аспекты проблемной темы проработают. К обсуждению пригласят все заинтересованные стороны.