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Развитие добровольческой деятельности в Приднестровье

Развитие добровольческой деятельности в Приднестровье

Депутаты парламентского Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ во втором чтении поддержали поправки к законопроекту, направленному на развитие добровольческой деятельности в республике, сообщается на сайте Верховного Совета.

Внести изменения и дополнения в Закон ПМР «О добровольческой деятельности» предложило Правительство.

На законодательном уровне сформируют единый понятийный аппарат и комплекс принципов добровольческой деятельности, а также расширят перечень прав и обязанностей добровольческих организаций.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О добровольческой деятельности» будет рассмотрен депутатским корпусом во втором окончательном чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.
  • Сегодня, 17:36
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