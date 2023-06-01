Депутаты парламентского Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ во втором чтении поддержали поправки к законопроекту, направленному на развитие добровольческой деятельности в республике, сообщается на сайте Верховного Совета.
Внести изменения и дополнения в Закон ПМР «О добровольческой деятельности» предложило Правительство.
На законодательном уровне сформируют единый понятийный аппарат и комплекс принципов добровольческой деятельности, а также расширят перечень прав и обязанностей добровольческих организаций.
Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О добровольческой деятельности» будет рассмотрен депутатским корпусом во втором окончательном чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.