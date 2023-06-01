Как сообщает 5 июня пресс-центр МВД в бендерскую больницу 2 июня был доставлен 47-летний мужчина, которому врачи поставили диагноз «отравление грибами».
Милиционеры выяснили, что пострадавший проживает в селе Парканы, в одном доме с матерью. Женщина пояснила, что приготовила из мухоморов настойку для растирания суставов и налила её в кружку, которую поставила на кухонный стол.
Сын по неосторожности выпил из неё. Через некоторое время почувствовал недомогание. Мать вызвала скорую, сообщает пресс-центр МВД.
В настоящее время пострадавший в реанимации. Он без сознания. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.