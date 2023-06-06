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Плотина Каховской ГЭС разрушилась от повреждений- идёт затопление

Плотина Каховской ГЭС разрушилась от повреждений- идёт затопление
фото : скриншот видео

Разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, сейчас идет каскадное разрушение станции, в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Предварительно, разрушения получили 11 из 28 пролетов, наблюдается каскадное разрушение станции. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.

Около 300 домов в населенных пунктах Днепряны и Корсунка под Новой Каховкой могут попасть в зону подтопления из-за сброса воды после разрушения задвижек на Каховской ГЭС. Об этом сообщил журналистам мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Сейчас в зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке", - сказал он.

В результате ночных ударов по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, из водохранилища начался сброс воды ниже по течению.

Максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 4 м - сообщил мэр Новой Каховки.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье»,— сказал Леонтьев «РИА Новости».

Глава Новой Каховки рассказал «Интерфаксу», что ночью был «ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС». По его словам, ситуация контролируемая и эвакуация населения пока не требуется. «Однако мы все находимся на рабочих местах и готовимся к самым плохим последствиям, но надеемся, что их не будет»,— добавил господин Леонтьев.

Видео с разрушенной плотиной Каховской ГЭС опубликовал 6 июня РБК

Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На данный момент скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час", - написал он в своем телеграм-канале

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

В октябре прошлого года сообщалось о сбросе воды Каховской ГЭС на фоне постоянных обстрелов для уменьшения площади затопления в случае повреждения дамбы.

По последним данным, станция не вырабатывает электроэнергию.

Разрушение задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области может привести к проблемам с поставкой воды в Крым, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Северо-Крымский канал построен таким образом, что вода самотеком течет в Крым. Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище, из которого питается канал, стремительно падает. (...) Проблемы с обеспечением водой, возможно, будут", - сказал он.
  • Сегодня, 08:00
  • DTV
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