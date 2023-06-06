Накануне в дежурную часть СВПЧ-9 поступило сообщение о том, что в селе Бутор горит дом.
Выяснилось: в старом саманном доме много лет никто не жил. В последнее время там поселился нигде не работающий 62-летний неходячий слепой мужчина. Со слов соседей, за инвалидом присматривала женщина, вместе они часто выпивали и курили.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, в момент возникновения пожара мужчина в доме был один. Он смог выползти на улицу. Бригада скорой помощи доставила его в григориопольскую больницу с диагнозом «острое отравление продуктами горения».
На локализацию пожара огнеборцам потребовалось 6 минут, на ликвидацию и расчистку – ещё два часа. Одна из комнат и коридор сгорели полностью, потолок в доме частично обрушился.
Инспектор Госпожнадзора установил: причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Также 5 июня вечером в пожарную часть Тирасполя поступил звонок о том, что горит балкон на пятом этаже в одной из многоэтажек по переулку Чкалова.
На место выехали один расчёт и автолестница. На ликвидацию огня пожарным потребовалось всего 4 минуты.
Балкон площадью 2 квадратных метра сгорел полностью, также огнём частично повреждена вагонка балкона шестого этажа.
Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-центр МВД.