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Пожары в селе Бутор и Тирасполе

Пожары в селе Бутор и Тирасполе
фото : novostipmr.com

Накануне в дежурную часть СВПЧ-9 поступило сообщение о том, что в селе Бутор горит дом.

Выяснилось: в старом саманном доме много лет никто не жил. В последнее время там поселился нигде не работающий 62-летний неходячий слепой мужчина. Со слов соседей, за инвалидом присматривала женщина, вместе они часто выпивали и курили.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, в момент возникновения пожара мужчина в доме был один. Он смог выползти на улицу. Бригада скорой помощи доставила его в григориопольскую больницу с диагнозом «острое отравление продуктами горения».

На локализацию пожара огнеборцам потребовалось 6 минут, на ликвидацию и расчистку – ещё два часа. Одна из комнат и коридор сгорели полностью, потолок в доме частично обрушился.

Инспектор Госпожнадзора установил: причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Также 5 июня вечером в пожарную часть Тирасполя поступил звонок о том, что горит балкон на пятом этаже в одной из многоэтажек по переулку Чкалова.

На место выехали один расчёт и автолестница. На ликвидацию огня пожарным потребовалось всего 4 минуты.

Балкон площадью 2 квадратных метра сгорел полностью, также огнём частично повреждена вагонка балкона шестого этажа.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-центр МВД.
  • Сегодня, 08:46
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