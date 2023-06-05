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С центра Россотрудничества в Кишиневе похищен флаг РФ

С центра Россотрудничества в Кишиневе похищен флаг РФ
фото : noi.md

В Кишиневе с фасада здания Российского центра науки и культуры похитили флаг Российской Федерации. Посольство РФ в Молдавии уточнило, что инцидент произошел 2 июня.

В диппредставительстве рассчитывают, что молдавская сторона установит личность правонарушителей и привлечет их к ответственности, сообщает eadaily.com

«Кто и с какой целью совершил этот противоправный акт — предстоит выяснить правоохранительным органам РМ. Посольство рассчитывает, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для расследования данного случая, установления и привлечения к ответственности правонарушителей», — подчеркивается в заявлении посольства.

Примечательно, что преступление было совершено, когда Молдавия принимала саммит Европейского политического сообщества и полиция что называется работала в усиленном режиме, обеспечивая безопасность делегаций пятидесяти стран и их лидеров. Однако в сторону российских объектов принципиально никто не хотел смотреть.

Полиция была проинформирована о случае с кражей флага РФ с Российского центра науки и культуры. На место происшествия выехала опергруппа. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.По факту вандализма начато расследование для установления личности злоумышленника и всех деталей произошедшего, сообщает point.md

Это не первый подобный случай. 24 февраля неизвестные облили красной краской здание центра Россотрудничества. В связи с инцидентом были вызваны полиция и карабинеры, которые зафиксировали акт вандализма, а в Интернете появилось видео, на котором видно, как злоумышленник совершает противоправные действия. Информации о том, что виновный установлен и наказан, нет до сих пор.

  • Сегодня, 09:10
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