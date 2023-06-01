Международный банк реконструкции и развития предоставит Молдове в кредит $55 млн на развитие сельского хозяйства. Соответствующее соглашение о займе подписали 5 июня министр сельского хозяйства Владимир Боля и глава представительства Всемирного банка в Молдове Ингуна Добрая.
Как отметили в министерстве, программа финансирования, предусмотренная договором, будет действовать в Молдове до 2029 года. Общая сумма займа, $55 млн, пойдет на развитие отстающих областей сельского хозяйства, создание новых рабочих мест и продвижение экологичного производства, передаёт newsmaker.md
«Это очень важная и долгожданная программа финансирования для наших фермеров. С помощью этой программы мы планируем повысить потенциал животноводческого сектора, содействовать восстановлению ирригационных систем, а также начать масштабный процесс реорганизации сектора», — отметил Боля.
Глава представительства Всемирного банка в Молдове поддержала министра, отметив, что сельское хозяйство и продовольственный сектор — очень важные для молдавской экономики области. «На них приходится большая часть ВВП страны, более 0% жителей сельской местности заняты в сельском хозяйстве. Мы рады помочь Молдове перейти к устойчивому сельскому хозяйству», — добавила она.
Согласно договору, $21 млн выделят фермерам в виде грантов, еще $25 млн пойдут на восстановление первичной и вторичной ирригационной инфраструктуры.
Еще $6,5 млн потратят на развитие Агентства интервенций в сельском хозяйстве и Нацагентство безопасности пищевых продуктов, а также на создание центра консультаций для сельхозпроизводителей и ветеринарные центры.