Под охрану государства возьмут Пушкинский дуб, он находится во внутреннем дворике музея современной истории России. Был ли древесный великан тем самым прототипом дуба в Лукоморье, узнавала корреспондент «МИР 24» Кристина Грищенко.
Специалисты центра древесных экспертиз определяют состояние дерева. Этот дуб – современник Александра Сергеевича и, возможно, именно он слышал первые стихи поэта, а потому сохранить как можно дольше дерево крайне важно. Даже диагностика проводится самым безопасным способом. База генетических данных лесов появится в России.
«Импульсная томография, молоток – он как раз придает импульс, соответственно, этот импульс от одного сенсора получают все остальные. Если плотность у древесины высокая, то импульс проходит быстро, если низкая, то там есть пустоты и гнили, то, соответственно, медленно», – сказал специалист центра древесных экспертиз Олег Потанькин.
Совсем скоро этот древесный великан удостоится статуса памятника живой природы и будет взят под охрану государства. Осталось дождаться документа.
«В принципе состояние неплохое. Мы составим паспорт дерева, пропишем все мероприятия по уходу за деревом, предоставим паспорт музею», – сообщил главный специалист центра древесных экспертиз Алексей Ребров.
Дерево находится во внутреннем дворике музея современной истории России. В 19 веке здесь располагался московский английский клуб, где частым посетителем был Пушкин.
«Это самое престижное аристократическое собрание России 19 века, здесь собиралась элита российского общества, выдающиеся деятели нашей культуры и за умной беседой, за игрой в карты можно было обсудить самые актуальные, самые животрепещущие вопросы», – отметил научный сотрудник музея современной истории России Александр Фролов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
6 июня — Пушкинский день: когда появился и как отмечают праздник великого русского поэта
В России и других странах 6 июня отмечают Пушкинский день — праздник, посвященный памяти великого классика Александра Сергеевича Пушкина, чьи произведения и по сей день читают по всему миру. В 2023 году торжество приходится на вторник. «Известия» рассказывают, как появился необычный праздник и какие традиции сопровождают знаменательный день.
Пушкинский день – 2023 — история праздника
День рождения поэта почитатели его таланта отмечали еще при его жизни. Со временем к праздничным мероприятиям присоединялось всё больше и больше людей, появились даже тематические встречи и фестивали.
Именно в день рождения творца в 1880 году был открыт первый памятник ему в Москве. Монумент украшает площадь и по сей день.
А в 1999 году в честь 200-летия Пушкина знаменательная дата стала праздничной на официальном уровне. Президентским указом торжество внесли в календарь национальных праздников.
В 2011 году у даты появился новый смысл. Поддержав инициативу Организации Объединенных Наций (ООН), президент РФ подписал указ об учреждении Дня русского языка 6 июня. Праздничные даты совпали неслучайно — именно Александр Сергеевич является самым известным представителем русской классики по всему миру наравне с Федором Достоевским и Львом Толстым. Пушкинский день – 2023 — традиции праздника
День праздника часто становится поводом для организации литературных вечеров, конкурсов чтецов, балов в пушкинском стиле и других тематических мероприятий. В Москве у памятника Пушкину собираются почитатели русской классики, культурные учреждения проводят викторины и публичные чтения стихов литературного гения.
Особым днем праздник становится для московского музея изобразительных искусств имени Пушкина и музея-квартиры поэта в Санкт-Петербурге. Они открывают свои двери для посетителей, готовят масштабные мероприятия и знакомят гостей с жизнью и творчеством великого писателя.
Масштабные празднования проводятся в Царском Селе и музее-заповеднике «Михайловское», где поэт находился в ссылке.
Даже в онлайн-пространстве часто в день праздника проходят флешмобы с чтением стихов и опросы о фактах из жизни Пушкина.